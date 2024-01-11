Назаров о нежелании Словакии играть с Россией: «Недружественная страна. Но мы прекрасно играем с Беларусью, Казахстаном. В этих матчах ребята тоже растут»

Андрей Назаров осудил Словакию за нежелание играть с Россией.

Ранее «Матч ТВ» утверждал, что сборная хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны. В Федерации хоккея России сообщили, что диалог со Словакией идет, но матч не состоится в этом сезоне.

Сегодня Федерация хоккея Словакии опровергла, что хочет сыграть с Россией: «Вымышленная информация шокировала. Переговоров с ФХР не вели».

«Было понятно, что словаки откажутся проводить товарищеские матчи со сборной России. Словакия сейчас недружественная для нас страна.

Но мы видим, что наша национальная команда проводит прекрасные матчи со сборными Беларуси, Казахстана, а также сборной российских звезд и игроков ВХЛ. В этих играх ребята тоже раскрываются и растут в профессиональном плане», – считает бывший тренер клубов .