Назаров о нежелании Словакии играть с Россией: «Недружественная страна. Но мы прекрасно играем с Беларусью, Казахстаном. В этих матчах ребята тоже растут»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Словакии по хоккею Андрей Назаров КХЛ Политика товарищеские матчи Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров осудил Словакию за нежелание играть с Россией.

Ранее «Матч ТВ» утверждал, что сборная Словакии хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны. В Федерации хоккея России сообщили, что диалог со Словакией идет, но матч не состоится в этом сезоне.

Сегодня Федерация хоккея Словакии опровергла, что хочет сыграть с Россией: «Вымышленная информация шокировала. Переговоров с ФХР не вели».

«Было понятно, что словаки откажутся проводить товарищеские матчи со сборной России. Словакия сейчас недружественная для нас страна.

Но мы видим, что наша национальная команда проводит прекрасные матчи со сборными Беларуси, Казахстана, а также сборной российских звезд и игроков ВХЛ. В этих играх ребята тоже раскрываются и растут в профессиональном плане», – считает бывший тренер клубов КХЛ.

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15 комментариев
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Ответ Всеволод Бобров
да они может и дружили бы, просто всё эти маленькие страны супер зависимы от ЕС и поэтому им приходится подлизывать западу, ради денег и блага своего народа.
Дружат с адекватными и нормальными, а от гопников бегут в ЕС, ради денег и блага своего народа. Естественное желание.
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Ответ Sergey
Дружат с адекватными и нормальными, а от гопников бегут в ЕС, ради денег и блага своего народа. Естественное желание.
только в ЕС гопников как ни брали, так и не берут. сколько бы они туда не бежали.
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Ответ Евгений Мешков
только в ЕС гопников как ни брали, так и не берут. сколько бы они туда не бежали.
Конечно не берут. Я и не говорил, что гопоту берут в ЕС
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Назарову стоит ознакомиться с тем, кто является премьер-министром Словакии и каких взглядов он придерживается, чтоб потом заявлять такую чушь)
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Уже недружественная?)
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Рецепт бурления овн на территории РФ: берешь ТВ-канал о Стивене Сигале, выдумываешь на нем, что кто-то хочет играть во что-нибудь с Россией, потом объявляется агрессивный отказ от игр и сразу пошел набор номеров РФ-экспертов, поэтов, актеров, депутатов. Вуаля, бурление начинается!
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Как мало человеку нужно для счастья. Всего лишь "прекрасные матчи со сборными Беларуси, Казахстана, а также сборной российских звезд и игроков ВХЛ". Китай вот вроде бы дружественная страна, а на КПК ехать отказался.
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Ответ Серый
Уже недружественная?)
ну вот такая вот загогулина понимаешь)))))))
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Ответ seppblatter@mail.ru
Рецепт бурления овн на территории РФ: берешь ТВ-канал о Стивене Сигале, выдумываешь на нем, что кто-то хочет играть во что-нибудь с Россией, потом объявляется агрессивный отказ от игр и сразу пошел набор номеров РФ-экспертов, поэтов, актеров, депутатов. Вуаля, бурление начинается!
Есть еще рецепт поиска врагов на примере собаке.Бегаешь по округе и орешь ты нужен всем ,потому что имеющуюся в окреностях собака очень и очень опасная, ее надо усыпить, а тебе дать медаль.Потом подходишь к собаке которой в целом не жарко не холодно от тебя, бьешь ее по морде, раз два три,она скалится, огрызается, рычит, и показывет зубы и ты орешь "ну вот смотрите, видите злая, спит и видит нас всех загрызть".
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Ответ Всеволод Бобров
нет здесь никаких гопников или не гопников, Европа за их злодеяния навечно должна быть отменена, решают бабки , вот и всё, а маленьким странам не прожить в соло, поэтому вынуждены идти в ЕС.
Маленькие страны из восточной Европы, после развала СССР, ломанулись в ЕС, лишь бы только опять не попасть во влияние "Бензоколонки".
Европу хочешь отменить, что же мешает,отменяй, может найдется хоть кто то, кому не все равно будет на твою отмену.)))
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Ответ Всеволод Бобров
не найдётся, потому что всё завязано на бабках, а не на чести и справедливости, так уж устроен капитализм.
Ищи, вдруг повезет.
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