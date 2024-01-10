Капитан «Кладно» Смоленяк не поехал бы в КХЛ сейчас: «Я против событий на Украине и пропаганды в лиге»

Теги ЦСКА СКА чемпионат Чехии КХЛ Юлиус Гудачек Кладно Радек Смоленяк Политика Хоккей

Капитан «Кладно» Радек Смоленяк заявил, что сейчас не поехал бы в КХЛ.

Об этом 37-летний чешский нападающий, игравший в КХЛ за «Торпедо», «Югру», «Медвешчак» и «Слован», рассказал, отвечая на вопрос о скандале с Юлиусом Гудачеком.

Чешский клуб расторг контракт с вратарем, так как фанаты угрожали бойкотом из-за игры словака в КХЛ: «Не будем поддерживать человека, катавшегося с российским флагом».

– Вас задевает, когда вы читаете о том, что помогли привезти Гудачека в «Кладно», потому что поддерживаете Россию?

– Конечно. Я уважаю мнение других людей, когда у них есть аргументы, но до тех пор, пока эти аргументы не станут полной чушью.

– Как все было?

– Я капитан клуба, который меня воспитал, я хочу сохранить клуб для его болельщиков, для города, мне важно, чтобы здесь была хорошая молодежь.

Я чувствую ответственность. Поэтому я связался с вратарем, который был без клуба. После травмы Адама Бризгалы в команде была сложная вратарская ситуация. Поскольку мы с Юлиусом знакомы лично, я спросил его, тренируется ли он, интересно ли ему поиграть? Затем я передал все нашему руководству.

– Вы не видели в этом никаких символов?

– Нет, но я должен был это сделать. Я понял, что хоккейный клуб «Кладно» для многих людей тоже является сильным символом. Я должен был об этом подумать.

В то же время у меня нет проблем с Юлиусом, тем более, что он хороший вратарь. Мне просто нужно было выйти за рамки хоккея. Но я просто хочу, чтобы было ясно: я делаю это не ради пиара. Это чушь собачья. Мы люди, мы совершаем ошибки.

Юлиус здесь бы нам очень помог, в этом я был уверен. Честно говоря, когда я ему позвонил, мне в голову не пришло, что он связан с КХЛ. Я просто искал помощи для Кладно».

– Если бы сейчас вы были на десять лет моложе и поступило предложение, скажем, от ЦСКА или СКА, на кону были бы большие деньги, было бы это дилеммой для вас?

– Нет, я бы точно туда не поехал. И причина ясна – я против событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru), а также против пропаганды в КХЛ, – сказал Смоленяк в интервью iSport.cz.

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16 комментариев
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Да его бы никто и не позвал.
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Ответ Игорь Новиков
Ну раньше-то звали.
Ну раньше он и приезжал ))
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Тебя ни кто в КХЛ и не зовёт , мы за сво за Россию за Путина.
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Ответ maxhonda
Так он и не говорит, что кто-то его зовёт. Журналисты так вопрос ставят "если бы...". Вы новости по заголовкам только читаете?
В КХЛ играет много славаков чехов канадцев американцев , в Омске вон славак приехал из Европы Юрчо.
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"а также против пропаганды в КХЛ", и подумал: предпочитаю отечественную пропаганду
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на ърен ты нам тут уперся?
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Спортс приплачивают за распространение таких новостей ?)
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Ответ Александр Невский
Имею права говорить за всех . Как сказал великий и мудрый президент России Владимир Путин, все кто остался в России тот за президента РФ Путина и за Россию а тот кто против уже уехали , ты что то задержался уезжай .
Какой ты смешной))
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Ответ Александр Невский
В КХЛ играет много славаков чехов канадцев американцев , в Омске вон славак приехал из Европы Юрчо.
А у нас во дворе снег лежит и речка замёрзла...
Причём тут остальные словаки и канадцы? Речь про одного конкретного человека.
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