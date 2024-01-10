«Эдмонтон» выиграл 8 матчей подряд во 2-й раз в сезоне. У клуба 16 побед в последних 19 играх

Теги Чикаго Эдмонтон НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» выиграл 8 матчей подряд во 2-й раз в сезоне.

«Ойлерс» одолели «Чикаго» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Канадский клуб во 2-й раз в сезоне выдал серию из 8 побед подряд. 

Предыдущая была в ноябре-декабре, потом «нефтяники» трижды проиграли и начали текущую серию (итого 16 побед в последних 19 играх).

Рекорд «Эдмонтона» в НХЛ – 9 побед подряд (2000/01 и 2022/23). В 1980-е было 5 серий из 8 побед и 3 – из 7. 

Команда набрала 43 очка в 37 играх и идет в зоне плей-офф, занимая текущее 2-е место wild card Западной конференции. 

10 комментариев
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Ответ vzi
Все равно все в 1-м раунде закончится.)
Все заканчивалось 2 года уже не в первых, а во 2 лишь от обладателей чашки 2 года, маршессо признал что серия с нефтью была самая трудная. Лавины и вегас. Все стали обладателями кс. Но ты дальше шути про 1 раунд, мой саркастичный друг =
+10
-3
+7
Браво, нужно не сбавлять ход и занимать более высокие места в конференции, команды выше в таблице на Западе не кажутся какими-то ужасающими
+5
-3
+2
Дальше Детройт и Монреаль, могут свой рекорд побить
+3
-1
+2
В этом году конечно тяжелее будет, Ванкувер и Виннипег с Колорадо в плей-офф определенно слабее не станут!!
+2
0
+2
У Эдмонтона всего 37 сыгранных игр. У большинства уже 40.
Так что все ок.
+3
-3
0
Ответ vzi
Два года - во втором. А в этом будет в первом. )
Точно, что два года во втором? Может, перед тем, как уверенный прогноз делать, стОит проверить сезон 2021-22?
0
0
0
Ответ A-G
Точно, что два года во втором? Может, перед тем, как уверенный прогноз делать, стОит проверить сезон 2021-22?
Глен Саттер - это ты?
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