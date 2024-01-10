«Эдмонтон» выиграл 8 матчей подряд во 2-й раз в сезоне. У клуба 16 побед в последних 19 играх

«Эдмонтон» выиграл 8 матчей подряд во 2-й раз в сезоне.

«Ойлерс» одолели « » (2:1) в регулярном чемпионате .

Канадский клуб во 2-й раз в сезоне выдал серию из 8 побед подряд.

Предыдущая была в ноябре-декабре, потом «нефтяники» трижды проиграли и начали текущую серию (итого 16 побед в последних 19 играх).

Рекорд « » в НХЛ – 9 побед подряд (2000/01 и 2022/23). В 1980-е было 5 серий из 8 побед и 3 – из 7.

Команда набрала 43 очка в 37 играх и идет в зоне плей-офф, занимая текущее 2-е место wild card Западной конференции.