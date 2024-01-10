Ян Кузнецов – 57-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ. В прошлом было 62

Теги Калгари НХЛ Ян Кузнецов Хоккей

Ян Кузнецов – 57-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ.

21-летний защитник «Калгари» дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (6:3). 

Он стал 57-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.

Вратари (11): Сергей Бобровский («Флорида»), Александр Георгиев, Иван Просветов (оба – «Колорадо»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба – «Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Илья Самсонов («Торонто»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл»).

Защитники (16): Иван Проворов («Коламбус»), Павел Минтюков, Илья Любушкин (оба – «Анахайм»), Михаил Сергачев («Тампа»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Филадельфия»), Никита Задоров («Калгари» и «Ванкувер»), Никита Охотюк, Николай Кныжов (оба – «Сан-Хосе»), Никита Зайцев («Чикаго»), Александр Алексеев («Вашингтон»), Ян Кузнецов («Калгари»). 

Форварды (30): Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Валерий Ничушкин («Колорадо»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко, Никита Александров (все – «Сент-Луис»), Андрей Свечников, Василий Пономарев (оба – «Каролина»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Иван Мирошниченко (все – «Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Оттава»), Владислав Наместников («Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов (все – «Коламбус»), Илья Михеев, Андрей Кузьменко (оба – «Ванкувер»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев, Григорий Денисенко (все – «Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас»), Яков Тренин, Денис Гурьянов (оба – «Нэшвилл»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Клим Костин («Детройт»), Даниил Гущин («Сан-Хосе»), Георгий Меркулов («Бостон»). 

В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в регулярке провели 62 россиянина, что стало лучшим результатом за 19 лет. Рекордным остается сезон-2000/01 (72 игрока).

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3 комментария
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Лучше б написали сколько минут провёл на льду..
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Ответ VladosParovoz
Лучше б написали сколько минут провёл на льду..
Почти 12 минут. Была отдельная новость.
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