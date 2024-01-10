Ян Кузнецов – 57-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ. В прошлом было 62

Ян Кузнецов – 57-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ.

21-летний защитник «Калгари» дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (6:3).

Он стал 57-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне .

Вратари (11): Сергей Бобровский («Флорида»), Александр Георгиев, Иван Просветов (оба – «Колорадо»), Петр Кочетков (« »), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба – «Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Илья Самсонов («Торонто»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл»).

Защитники (16): Иван Проворов («Коламбус»), Павел Минтюков, Илья Любушкин (оба – «Анахайм»), Михаил Сергачев («Тампа»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Филадельфия»), Никита Задоров (« » и «Ванкувер»), Никита Охотюк, Николай Кныжов (оба – «Сан-Хосе»), Никита Зайцев («Чикаго»), Александр Алексеев («Вашингтон»), («Калгари»).

Форварды (30): Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Валерий Ничушкин («Колорадо»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко, Никита Александров (все – «Сент-Луис»), Андрей Свечников, Василий Пономарев (оба – «Каролина»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Иван Мирошниченко (все – «Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Оттава»), Владислав Наместников («Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов (все – «Коламбус»), Илья Михеев, Андрей Кузьменко (оба – «Ванкувер»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев, Григорий Денисенко (все – «Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас»), Яков Тренин, Денис Гурьянов (оба – «Нэшвилл»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Клим Костин («Детройт»), Даниил Гущин («Сан-Хосе»), Георгий Меркулов («Бостон»).

В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в регулярке провели 62 россиянина, что стало лучшим результатом за 19 лет. Рекордным остается сезон-2000/01 (72 игрока).