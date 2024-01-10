Защитник «Калгари» Ян Кузнецов дебютировал в НХЛ. У него 2 броска, 1 блок и 1 потеря за 11:58 с «Оттавой»

Теги Оттава Калгари НХЛ Ян Кузнецов Хоккей

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов дебютировал в НХЛ.

21-летний защитник принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (6:3). 

Россиянин (11:58, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

В текущем сезоне россиянин провел 31 матч в регулярном чемпионате АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и набрал 7 (2+5) очков при полезности «+5» и 13 минутах штрафа. 

Уроженец Мурманска выступает в Северной Америке с 16 лет. Он поиграл в USHL, NCAA и юниорской лиге Квебека. В составе «Сент-Джона» из QMJHL выиграл Мемориальный кубок в 2022 году. 

В 2021 году он сыграл за молодежную сборную России на МЧМ. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
57 россиянин в этом сезоне
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий