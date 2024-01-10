Защитник «Калгари» Ян Кузнецов дебютировал в НХЛ. У него 2 броска, 1 блок и 1 потеря за 11:58 с «Оттавой»

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов дебютировал в НХЛ.

21-летний защитник принял участие в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (6:3).

Россиянин (11:58, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

В текущем сезоне россиянин провел 31 матч в регулярном чемпионате АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и набрал 7 (2+5) очков при полезности «+5» и 13 минутах штрафа.

Уроженец Мурманска выступает в Северной Америке с 16 лет. Он поиграл в USHL, NCAA и юниорской лиге Квебека. В составе «Сент-Джона» из QMJHL выиграл Мемориальный кубок в 2022 году.

В 2021 году он сыграл за молодежную сборную России на МЧМ.