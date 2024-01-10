Никитин о 3:5 от «Металлурга»: «Плохая игра «Локомотива». Мы лидеры КХЛ по блокированным броскам, а сегодня их не было» 

Игорь Никитин оценил поражение от «Металлурга» (3:5).

« » проиграл магнитогорцам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Плохая игра с нашей стороны, поэтому такой результат. Наверное, еще с третьего периода в Челябинске пошло продолжение. Иногда практический опыт намного лучше теоретического. Готовимся дальше.

Не думаю, что Исаеву сегодня не хватило свежести. Он первый вратарь, третья игра через день — обычный график плей-офф. Это командное поражение, а не Исаева. Это даже не обсуждается.

Причина в командной игре, а не в Исаеве. Мы лидеры лиги по блокированным броскам, а сегодня их не было. Мы решили этот компонент убрать. Будем разбираться с этим. Ключевой момент — реакция на наш первый гол. Она была безобразной. Это и предопределило исход матча», – сказал главный тренер «Локомотива».