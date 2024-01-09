Георгиев одержал 22-ю победу и лидирует по их числу в сезоне НХЛ. Он отразил 23 из 26 бросков «Бостона» и не пропустил в серии буллитов
Александр Георгиев одержал 22-ю победу в сезоне и лидирует по их числу в НХЛ.
Вратарь «Колорадо» отразил 23 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:3 Б) и не пропустил в серии буллитов.
Победа стала для Георгиева 22-й в 34 играх сезона при 89,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,97.
Второе место по числу побед в сезоне делят Сергей Бобровский («Флорида»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Тэтчер Демко («Ванкувер») – у всех по 20.