Георгиев одержал 22-ю победу и лидирует по их числу в сезоне НХЛ. Он отразил 23 из 26 бросков «Бостона» и не пропустил в серии буллитов

Теги Бостон Колорадо НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев одержал 22-ю победу в сезоне и лидирует по их числу в НХЛ.

Вратарь «Колорадо» отразил 23 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:3 Б) и не пропустил в серии буллитов.

Победа стала для Георгиева 22-й в 34 играх сезона при 89,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,97. 

Второе место по числу побед в сезоне делят Сергей Бобровский («Флорида»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Тэтчер Демко («Ванкувер») – у всех по 20. 

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3 комментария
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Ну сегодня Саня был хорош
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Грант Фюр 2.0
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