Георгиев одержал 22-ю победу и лидирует по их числу в сезоне НХЛ. Он отразил 23 из 26 бросков «Бостона» и не пропустил в серии буллитов

Александр Георгиев одержал 22-ю победу в сезоне и лидирует по их числу в НХЛ.

Вратарь « » отразил 23 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата с « » (4:3 Б) и не пропустил в серии буллитов.

Победа стала для 22-й в 34 играх сезона при 89,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,97.

Второе место по числу побед в сезоне делят Сергей Бобровский («Флорида»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Тэтчер Демко («Ванкувер») – у всех по 20.