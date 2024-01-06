Готье признан лучшим форвардом МЧМ-2024, Хевелид – вратарем, Сандин Пелликка – защитником

Стали известны лучшие игроки прошедшего МЧМ-2024.

Лучшим форвардом признан американец Куттер Готье, разделивший с 12 очками 1-е место в гонке бомбардиров вместе с чехом Иржи Кулихом.

Кроме того, Готье с 10 голевыми передачами стал лучшим ассистентом вместе с Матяшем Меловским из Чехии. Также американец вошел в символическую сборную турнира.

Лучшим вратарем признан швед Хуго Хевелид, а лучшим защитником – его соотечественник .

В финале МЧМ-2024 США обыграли Швецию (6:2).

Курьезный золотой гол в финале МЧМ: шайба летела параллельно воротам, но отскочила от конька вратаря