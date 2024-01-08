Вайсфельд о КХЛ: «Судьи находятся в не очень хорошей ситуации. Современный подход в правилах подразумевает увеличение спорного толкования эпизодов»

Теги судьи Леонид Вайсфельд КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд оценил действия арбитров в сезоне КХЛ.

«Ошибки всегда были, есть и будут. По моему мнению, судьи сейчас находятся в не очень хорошей ситуации.

Это связано с тем, что последние изменения в правилах допускают очень много противоречивых толкований.

Рассуждаю с точки зрения судьи: необходимо минимизировать пограничные моменты.

А современный подход в правилах подразумевает увеличение спорного толкования эпизодов. Это усложняет работу судей», – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.

11 комментариев
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Ответ мик джагер
сдал назад, после высказывания про гол в овертайме.....
Процитируете, где именно идёт задний ход по конкретному эпизоду?
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Ответ мик джагер
в интервью
«В интервью» это цитата?) не увидел таких слов. Не стоит додумывать за других людей.
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Для судейского корпуса всё прекрасно.
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Ответ мик джагер
сдал назад, после высказывания про гол в овертайме.....
Вайсфельд ещё чуть ли не год назад в одном из эфиров СЭ говорил про серые зоны
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Ответ мик джагер
в интервью
цитаты будут?
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Ответ Roman Roman
цитаты будут?
мыслить надо шире, а видеть глубже...и вообще нужно хоть немного научиться читать между строк, и чуточку уметь анализировать статью......
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Ответ JV
«В интервью» это цитата?) не увидел таких слов. Не стоит додумывать за других людей.
мыслить надо шире, а видеть глубже...и вообще нужно хоть немного научиться читать между строк, и чуточку уметь анализировать статью......
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