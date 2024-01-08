Вайсфельд о КХЛ: «Судьи находятся в не очень хорошей ситуации. Современный подход в правилах подразумевает увеличение спорного толкования эпизодов»

Леонид Вайсфельд оценил действия арбитров в сезоне КХЛ.

«Ошибки всегда были, есть и будут. По моему мнению, судьи сейчас находятся в не очень хорошей ситуации.

Это связано с тем, что последние изменения в правилах допускают очень много противоречивых толкований.

Рассуждаю с точки зрения судьи: необходимо минимизировать пограничные моменты.

А современный подход в правилах подразумевает увеличение спорного толкования эпизодов. Это усложняет работу судей», – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.