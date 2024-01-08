Вайсфельд о КХЛ: «Судьи находятся в не очень хорошей ситуации. Современный подход в правилах подразумевает увеличение спорного толкования эпизодов»
Леонид Вайсфельд оценил действия арбитров в сезоне КХЛ.
«Ошибки всегда были, есть и будут. По моему мнению, судьи сейчас находятся в не очень хорошей ситуации.
Это связано с тем, что последние изменения в правилах допускают очень много противоречивых толкований.
Рассуждаю с точки зрения судьи: необходимо минимизировать пограничные моменты.
А современный подход в правилах подразумевает увеличение спорного толкования эпизодов. Это усложняет работу судей», – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.