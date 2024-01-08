Щитов о моменте перед голом «Металлурга» в ворота СКА: «Это стопроцентные две минуты. Понятно, что не специально, но игрок не владел шайбой, коньком попали в него»

Теги Металлург Мг СКА Никита Щитов КХЛ Артем Сергеев Игорь Гераськин Хоккей

Никита Щитов считает, что игрок «Металлург» должен был быть удален.

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

«Я думаю, что там можно было бы дать две минуты. Игрок не владел шайбой, коньком попали в него.

Понятно, что это было непредумышленно, но в этом эпизоде можно было давать удаление. Тогда, может быть, все решилось бы в серии буллитов.

Я думаю, что там было удаление. Я смотрел этот момент. Игрока, не владеющего шайбой, сбили коньками.

Повторюсь: понятно, что это было сделано не специально. Это стопроцентные две минуты.

Не знаю, как бы дальше сложился этот эпизод, но судьи здесь недоглядели. Но сейчас уже ничего не поделаешь», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

6 комментариев
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Вы чего спецом подбираете мнение только тех , кто за то что там было нарушение со стороны игрока Металлурга ?
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Я представляю сколько вони будет в плей-офф
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Уже все признали, в т.ч. Филатов, что там чистые 2 минуты. Ну ничего. Иногда ошибаются в пользу СКА, иногда против.
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Ответ Антон Некрасов
Господи ну уже даже президенту написали , харош , стоп , хватит этого , мы все поняли, сидите молча под хвостом
У них пиар группа работает что надо ) Втянут из этой ситуации по максимуму.
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