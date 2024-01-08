Василий Каменев о голе «Металлурга» в овертайме: «Мы, ветераны СКА, напишем письмо в адрес руководства КХЛ. В овертайме подножка – 100%. Судьи – ноль внимания»

Теги Металлург Мг СКА судьи видео КХЛ Артем Сергеев Роман Ротенберг Игорь Гераськин Хоккей

Василий Каменев заявил о желании ветеранов СКА написать письмо в КХЛ.

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

– Мы, ветераны армейской команды, напишем письмо в адрес руководства КХЛ.

В овертайме игрок «Металлурга» сделал подножку игроку СКА, после этого гости забили победный гол. Судьи – ноль внимания. Не знаю, почему так.

– Считаете, там был фол?

– Сто процентов. Игрок «Магнитки» даже специально ногу вытягивает, чтобы зацепить хоккеиста СКА.

Посмотрите повтор. Как не увидеть такое? Это же овертайм, играют трое не трое. Все видно.

– Думаете, авторитета СКА, Романа Ротенберга не хватит для того, чтобы разобрались с эпизодом?

– Ротенберг – главный тренер команды.

Вступать в полемику с судьями, их руководителями – значит, растрачивать энергию. А она ему нужна, чтобы готовить команду, она должна побеждать в следующих матчах. Дрязги и разборки отвлекают главного тренера. Этим должны заниматься другие.

Мы, ветераны СКА, не останемся в стороне. Отправим письмо в КХЛ, чтобы Судейский комитет дал оценку этому моменту, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме

32 комментария
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Да сразу Владимиру Владимировичу накатайте телегу, чтоб Ротенберга ещё главным судьёй назначили
Он во всём разбирается, матчей много посмотрел
+24
-2
+22
Ого! Эталонно у Ротенберга полыхнуло! Ажно отряд боевых дедов в атаку пошёл. А ведь это только регулярка. Что в плей-офф будет - страшно вообразить.
+23
-2
+21
Мы про фол и про подножку
Сочинили ноту ТАСС
Но примчались санитары
И зафиксировали нас
+12
-1
+11
Че не отдавали видео на пересмотр с заброшенной шайбой Локомотива в ваши ворота? Ааа, там же судейки не засчитали честный гол в ворота шапито. А может, давайте не буде засчитывать голы в ворота шапито вообще? Они все нечестные, в таком случае. Но как шапито из Петербурга играет с ручными судьями - это нормально. Позор ветеранам шапито
+11
-2
+9
Ответ Ульян Реактивный
Да сразу Владимиру Владимировичу накатайте телегу, чтоб Ротенберга ещё главным судьёй назначили Он во всём разбирается, матчей много посмотрел
Они и написали....
+8
0
+8
Столько нытья, в начале сезона мешал им плохой лёд, перелеты долгие, и прочая " ересь" теперь вот даже ветераны проснулись, а ещё вчера!!!! Были повторы в телеграмм канале одного из комментаторов кхл, и там отчётливо видно, что сосисочный споткнулся об свою же клюшку (жаль не могу прицепить сюда видео). Правильно Зарипов сказал однажды про балет!
+10
-2
+8
Что интересно, когда СКА выигрывает, ни кто оттуда даже не пикает, когда судьи ошибаются в их сторону....но стоит только пару игр проиграть, раздаётся нытьё со всех утюгов....в данном случае это игровой момент, игрок СКА не смотрел под ноги
+7
-1
+6
Как-то беспокойно стало за ветеранов СКА, хватает ли у них денег на лекарства, на закуску, на опохмел?)))
+6
0
+6
Письмо тов. Каменева тов. Морозову. Почти 100 лет назад другой тов. Каменев писал тов. Сталину. Можно и сейчас написать на тов. Путина, использовав слова былого идейного борца:" Но я тогда вообще не думал, что среди нас есть человек, который способен подобно Ленину стать средоточием идейного, практического и организационного руководства партией и государством. История показала, что такой человек среди нас был, и партия без больших колебаний и потрясений нашла и указала его в Вашем лице."
+7
-2
+5
вы ветераны про гол отменённый от локомотива тоже не забудьте написать , раз вы такие справедливые "в ковычках’ отдали должное локомотиву ! мерзость !
+5
-2
+3
Ответ Карел Гот
Ого! Эталонно у Ротенберга полыхнуло! Ажно отряд боевых дедов в атаку пошёл. А ведь это только регулярка. Что в плей-офф будет - страшно вообразить.
Полностью согласен с Вами... Там ска будут тянуть за уши от судей до всех лизунов и шестёрок это супер тренера... Просто обидно за наш хоккей!! Я даже не знаю, кто сможет найти справедливость!!!! К сожалению обладатель Кубка уже известен... Заранее...
+3
0
+3
Скоро примут закон " об оскорблении чувств ветеранов СКА"
Вот тогда держитесь !!
+3
0
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Сначала ветераны, потом админресурс. Чушпан Рома так и не стал пацаном
+3
0
+3
Ответ brig_Mercury
Письмо тов. Каменева тов. Морозову. Почти 100 лет назад другой тов. Каменев писал тов. Сталину. Можно и сейчас написать на тов. Путина, использовав слова былого идейного борца:" Но я тогда вообще не думал, что среди нас есть человек, который способен подобно Ленину стать средоточием идейного, практического и организационного руководства партией и государством. История показала, что такой человек среди нас был, и партия без больших колебаний и потрясений нашла и указала его в Вашем лице."
А не побоится этот товарищ Каменев повторить судьбу того товарища Каменева ?)
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Жопа Лизы начали высказываться.
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Хаха , веселое заявление), особенно про «специально вытянутую ногу») на вираже)) гераськин прям фигурист виртуоз)) и клюшку синего синему-же в ноги тоже он пихнул… свободной ногой))
+3
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+2
Не завидую соперникам СКА и их болельщикам в ПО, особенно если получится играть лучше.
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Никогда не слышал о таком хоккеисте. Даже такое дерево, как Юдин, более известен.
+1
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+1
Ответ Антон Некрасов
вы ветераны про гол отменённый от локомотива тоже не забудьте написать , раз вы такие справедливые "в ковычках’ отдали должное локомотиву ! мерзость !
Один в один момент:
https://m.vk.com/video-50270859_456239868
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Можно смело заряжать на ска в этом сезоне! Они уже все всем доказали. Что всеми силами его заберут
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Игрок ска задевает клюшкой ноги игрока магнитки - клюшка отходит игроку под ноги и тот падает.

Клюшку надо крепче держать
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Ответ Антон Некрасов
вы ветераны про гол отменённый от локомотива тоже не забудьте написать , раз вы такие справедливые "в ковычках’ отдали должное локомотиву ! мерзость !
про этот отменённый гол пусть ветераны Локомотива пишут, если хотят 🤷
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Ответ Al561
Как-то беспокойно стало за ветеранов СКА, хватает ли у них денег на лекарства, на закуску, на опохмел?)))
Ска Ленинград была самая бухающая команда а высшей лиге СССР.
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Ответ Сергей Мартьянов
Ветеранов этих откуда достают , нет бы отдыхать на пенсии , а они справедливость во всем мире хотят апределить.
За своих и в огонь, и в воду
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Вот это я понимаю, поддержка своих и желание справедливости
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Ветераны СКА возмущены! Надо жалобиться самовыдвиженцу в кандидаты президента РФ! Он поможет. Он всегда помогает только СВОим. Какбэ, не бросает СВОих...
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Каменеву скоро 60.такчто ему скидка положена на подобные письма.
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Ветеранов этих откуда достают , нет бы отдыхать на пенсии , а они справедливость во всем мире хотят апределить.
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Сюр какой-то. Война миров Z.
где через укус заражались
этих то кто укусил
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С того ракурса,с которого этот момент показывают,это гол.Есть у кого-нибудь видос с другого ракурса?
По голу Глотова:контакт с вратарём у Хайруллина вне вратарской,может потом Вася воздействовал на вратаря клюшкой,тогда где удаление за удар соперника клюшкой?Два удаления:толчок Сергеева и подножка на игроке СКА фуфлыга полнейшая.Слабый матч судьи провели.
Про "что мешало в начале сезона..."СКА было подано в КХЛ 7 обращений(это второй результат,первый Спартак по обращениям)16 судей наказаны за явные ошибки.
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