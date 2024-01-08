Василий Каменев о голе «Металлурга» в овертайме: «Мы, ветераны СКА, напишем письмо в адрес руководства КХЛ. В овертайме подножка – 100%. Судьи – ноль внимания»
Василий Каменев заявил о желании ветеранов СКА написать письмо в КХЛ.
СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.
– Мы, ветераны армейской команды, напишем письмо в адрес руководства КХЛ.
В овертайме игрок «Металлурга» сделал подножку игроку СКА, после этого гости забили победный гол. Судьи – ноль внимания. Не знаю, почему так.
– Считаете, там был фол?
– Сто процентов. Игрок «Магнитки» даже специально ногу вытягивает, чтобы зацепить хоккеиста СКА.
Посмотрите повтор. Как не увидеть такое? Это же овертайм, играют трое не трое. Все видно.
– Думаете, авторитета СКА, Романа Ротенберга не хватит для того, чтобы разобрались с эпизодом?
– Ротенберг – главный тренер команды.
Вступать в полемику с судьями, их руководителями – значит, растрачивать энергию. А она ему нужна, чтобы готовить команду, она должна побеждать в следующих матчах. Дрязги и разборки отвлекают главного тренера. Этим должны заниматься другие.
Мы, ветераны СКА, не останемся в стороне. Отправим письмо в КХЛ, чтобы Судейский комитет дал оценку этому моменту, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.
«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме
Он во всём разбирается, матчей много посмотрел
Сочинили ноту ТАСС
Но примчались санитары
И зафиксировали нас
Вот тогда держитесь !!
https://m.vk.com/video-50270859_456239868
Клюшку надо крепче держать
где через укус заражались
этих то кто укусил
По голу Глотова:контакт с вратарём у Хайруллина вне вратарской,может потом Вася воздействовал на вратаря клюшкой,тогда где удаление за удар соперника клюшкой?Два удаления:толчок Сергеева и подножка на игроке СКА фуфлыга полнейшая.Слабый матч судьи провели.
Про "что мешало в начале сезона..."СКА было подано в КХЛ 7 обращений(это второй результат,первый Спартак по обращениям)16 судей наказаны за явные ошибки.