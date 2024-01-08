Василий Каменев о голе «Металлурга» в овертайме: «Мы, ветераны СКА, напишем письмо в адрес руководства КХЛ. В овертайме подножка – 100%. Судьи – ноль внимания»

Василий Каменев заявил о желании ветеранов СКА написать письмо в КХЛ.

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

– Мы, ветераны армейской команды, напишем письмо в адрес руководства КХЛ.

В овертайме игрок «Металлурга» сделал подножку игроку СКА, после этого гости забили победный гол. Судьи – ноль внимания. Не знаю, почему так.

– Считаете, там был фол?

– Сто процентов. Игрок «Магнитки» даже специально ногу вытягивает, чтобы зацепить хоккеиста СКА.

Посмотрите повтор. Как не увидеть такое? Это же овертайм, играют трое не трое. Все видно.

– Думаете, авторитета СКА, Романа Ротенберга не хватит для того, чтобы разобрались с эпизодом?

– Ротенберг – главный тренер команды.

Вступать в полемику с судьями, их руководителями – значит, растрачивать энергию. А она ему нужна, чтобы готовить команду, она должна побеждать в следующих матчах. Дрязги и разборки отвлекают главного тренера. Этим должны заниматься другие.

Мы, ветераны СКА, не останемся в стороне. Отправим письмо в КХЛ, чтобы Судейский комитет дал оценку этому моменту, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме