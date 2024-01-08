Билялов, Мерфи и Пилипенко – лучшие игроки недели в КХЛ, Моторыгин – лучший новичок

КХЛ назвала Билялова, Мерфи и Пилипенко лучшими игроками 17-й недели сезона.

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки определила лауреатов 17-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырех номинациях.

Лучшим вратарем в седьмой раз в карьере признан (« »), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Билялова было нанесено 59 бросков (29,5 в среднем за игру), из которых он отразил 96,61%. Коэффициент надежности составил 0,97. Билялов стал шестым вратарем, признававшимся лучшим по итогам недели семь раз, – после Василия Кошечкина, Александра Еременко, Константина Барулина, Юхи Метсолы и Ильи Ежова.

Лучшим защитником в четвертый раз в карьере признан (« »), набравший 4 (2+2) очка в двух матчах недели. Мерфи не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Шайба, заброшенная в игре с «Адмиралом», стала победной для его команды, также на его счету один силовой прием и три блокированных броска.

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Кирилл Пилипенко (« »), набравший 7 (3+4) очков в трех матчах недели. В играх с «Витязем» и «Сочи» голы Пилипенко становились победными. Также на его счету два блокированных броска.

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Максим Моторыгин («Динамо» Москва), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Моторыгина было нанесено 58 бросков (29 в среднем за игру), из которых он отразил 94,83%. Коэффициент надежности составил 1,47.