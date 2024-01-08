Форвард «Сочи» Кузнецов о 13 поражениях подряд: «Это надо перебороть, преодолеть. Главное – не сдаваться и работать»

Теги Северсталь КХЛ Сочи Артемий Кузнецов Хоккей

Форвард «Сочи» Артемий Кузнецов высказался после матча с «Северсталью» (0:3).

«Обидно, что проиграли. Были хорошие моменты, много создавали и много не реализовали, из-за этого не получилось выиграть. Наш тренер говорил, что «Северсталь» очень быстрая команда, не надо давать ей много пространства. Сказал, чтобы играли сплоченно, одним коллективом, одной семьей, без удалений, больше лезть на ворота, бросать. Многое не получилось как хотели. 

Тяжело сказать, что произошло в третьем периоде. Где-то теряли игроков, из-за этого пропустили.

Серия поражений [из 13 матчей] – это всегда досадно, но такие этапы у команд тоже есть. Это надо перебороть, преодолеть. Главное – не сдаваться и работать», – сказал Кузнецов.

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1 комментарий
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работай кто ж против, тем более зп за это платят.
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