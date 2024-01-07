Зинченко о поражении от «Металлурга»: «СКА повел, но произошло черт побери, как мы говорим. Овертайм показал, что мы должны дожимать моменты в основное время»

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Иван Зинченко Хоккей

Иван Зинченко высказался о поражении от «Металлурга».

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Была хорошая игра двух сильных команд. Вроде бы мы забили и повели, но произошло, как мы говорим, черт побери.

Я должен был становиться большим, пытаться поймать на себя шайбу, но получилось, как получилось.

Овертайм показал, что мы должны дожимать свои моменты в основное время. Поплатились за это», – сказал нападающий СКА Иван Зинченко.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме

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