Набоков отразил 43 из 44 бросков в игре со СКА. 20-летний вратарь «Металлурга» выиграл 16-й матч в сезоне
Илья Набоков отразил 43 броска в победном матче против СКА.
«Металлург» обыграл СКА (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
20-летний вратарь уральцев Илья Набоков отразил 43 из 44 бросков, пропустив одну шайбу на 10-й минуте игры в первом периоде.
В общей сложности в первом периоде голкипер отбил 11 бросков, во втором – 17, в третьем – 13, в овертайме – 2.
Набоков провел 31-й матч в нынешнем сезоне, одержав 16-ю победу.
Берет по детям не самых звезд и не из команд лидеров, но доводит до мастеров. Юров -ХШМ, Грасс, Набоков - Мечел, Гребенкин - Юность из Екб.