Набоков отразил 43 из 44 бросков в игре со СКА. 20-летний вратарь «Металлурга» выиграл 16-й матч в сезоне

Илья Набоков отразил 43 броска в победном матче против СКА.

« » обыграл (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

20-летний вратарь уральцев отразил 43 из 44 бросков, пропустив одну шайбу на 10-й минуте игры в первом периоде.

В общей сложности в первом периоде голкипер отбил 11 бросков, во втором – 17, в третьем – 13, в овертайме – 2.

Набоков провел 31-й матч в нынешнем сезоне, одержав 16-ю победу.