Набоков отразил 43 из 44 бросков в игре со СКА. 20-летний вратарь «Металлурга» выиграл 16-й матч в сезоне

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Илья Набоков Хоккей

Илья Набоков отразил 43 броска в победном матче против СКА.

«Металлург» обыграл СКА (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

20-летний вратарь уральцев Илья Набоков отразил 43 из 44 бросков, пропустив одну шайбу на 10-й минуте игры в первом периоде.

В общей сложности в первом периоде голкипер отбил 11 бросков, во втором – 17, в третьем – 13, в овертайме – 2.

Набоков провел 31-й матч в нынешнем сезоне, одержав 16-ю победу.

7 комментариев
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Думал еще и Е.Набоков возобновил карьеру, что 20 лет не обратил внимание
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Подставляет молодёжь высокоуважаемого Илью Петровича, конечно. Как он ушёл сразу Набоков начал в ворота вставать, Юров с Гребёнкиным начали очки набирать. Подтянулся Канцеров с Гололобовым. Не очень красиво.
+6
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+6
Интересно все таки Магнитка работает с молодежью.
Берет по детям не самых звезд и не из команд лидеров, но доводит до мастеров. Юров -ХШМ, Грасс, Набоков - Мечел, Гребенкин - Юность из Екб.
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Набок красава
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молодец парень!
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Сын?)
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