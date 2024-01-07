Козлов про 5:3 с «Барысом»: «Как нажали на педаль газа, так и продолжали играть весь матч»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Барыс Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Барысом» (5:3).

– Хороший целостный матч с первой до последней минуты. Ребята не сбивались на индивидуальные действия, четко играли на команду, работали и двигали ногами. Как нажали на педаль газа, так и продолжали играть весь матч.

– Что поменялось в психологии игроков?

– Исходя из опыта, который у меня есть, когда команда побеждает, игроки получают уверенность, которая выливается на льду. Тем более играя при наших болельщиках, ребята знают, что нужно держать планку и уровень, отсюда исходит все остальное.

– Доминирующий матч, две игры подряд по 51 броску. Не смазало концовка впечатления?

– Игра была хорошая. Может быть, визуально казалось, что нам все легко давалось, но сколько было у соперника контратак, он шел ва-банк. Мы думали не только об атаке.

– Насколько важно было оправдать ожидания болельщиков в первом домашнем матче года?

– Не оправдать, а порадовать игрой. Мы знаем, что в Уфе требовательный болельщик, который разбирается в хоккее. Поэтому для нас важно играть правильно и хорошо, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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2 комментария
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да, молодцы!!! сегодня видно было заряженность на победу!!! Желаю также играть вам и в плей-офф!!! 💚💚💚
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если запаса по очкам хватит, то на Дальний Восток можно опять Торос-Толпар вести, основу по беречь! Цулыгин такое уже делал и было очень даже логично, в плей-офф команда тоже бежала хорошо в том сезоне!
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