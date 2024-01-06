Владислав Каменев: «ЦСКА обыграл «Спартак» за счет самоотверженной игры. В нужный момент Федотов выручил»

Владислав Каменев оценил победу над «Спартаком» (3:1).

«Не могу сказать, что со « » играть легко. Просто я нашел свои моменты: подставил клюшку после наброса от Никиты Нестерова в первом голе, во второй заброшенной шайбе была атака с ходу — Виталий Абрамов отдал мне пас, и оставалось только попасть в ворота.

Обыграли «Спартак» за счет самоотверженной игры. В нужный момент Ваня [Федотов] нас выручил. Да, первый период начали хуже, чем должны были. Но не дали «Спартаку» особо что-то создать.

Можно ли сказать, что ЦСКА выбрался из психологической ямы? Об этом рано говорить, выиграли ведь всего две игры. До этого потерпели пять поражений подряд. Надеюсь, эти две победы придают команде уверенности», – сказал форвард .