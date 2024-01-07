У «Колорадо» 3 игрока забили по 20 голов к 40-й игре – первый случай в НХЛ с сезона-1995/96

Теги Питтсбург Филадельфия Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Валерий Ничушкин Микко Рантанен Хоккей

У «Колорадо» три игрока забили по 20 голов к 40-й игре.

Валерий Ничушкин отметился голом в матче с «Флоридой» (4:8) и стал 3-м игроком в составе «Колорадо», забившим 20 голов в этом сезоне, вместе с Нэтаном Маккинноном и Микко Рантаненом.

«Колорадо» стал первой командой с сезона-1995/96, у которой как минимум три игрока забили 20 голов в 40 матчах сезона. Ранее такое достижение покорялось «Питтсбургу» и «Филадельфии».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валера - элитный форвард.
+5
0
+5
Ответ Павел Бердышев
А толку? Пока две дыры в воротах (Просвет и Болгарин), ничего не светит. Как можно из 28 бросков пропустить 8? Какой-то кошмар, всё влетает в сетку. Хоть лучшее нападение в мире имей, но с такой "бригадой" будешь забивать 7, а пропускать 10. Ужас, чего напропускали сегодня.
Не нужно вешать всех собак на вратарей. Игра команды в обороне это просто ужас.
+1
0
+1
А толку? Пока две дыры в воротах (Просвет и Болгарин), ничего не светит. Как можно из 28 бросков пропустить 8? Какой-то кошмар, всё влетает в сетку. Хоть лучшее нападение в мире имей, но с такой "бригадой" будешь забивать 7, а пропускать 10. Ужас, чего напропускали сегодня.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий