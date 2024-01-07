У «Колорадо» 3 игрока забили по 20 голов к 40-й игре – первый случай в НХЛ с сезона-1995/96
У «Колорадо» три игрока забили по 20 голов к 40-й игре.
Валерий Ничушкин отметился голом в матче с «Флоридой» (4:8) и стал 3-м игроком в составе «Колорадо», забившим 20 голов в этом сезоне, вместе с Нэтаном Маккинноном и Микко Рантаненом.
«Колорадо» стал первой командой с сезона-1995/96, у которой как минимум три игрока забили 20 голов в 40 матчах сезона. Ранее такое достижение покорялось «Питтсбургу» и «Филадельфии».