Салливан о незасчитанном голе Генцела в матче с «Баффало»: «Не согласен, что была помеха вратарю. Решение судей противоречит моему пониманию правил»

Теги Питтсбург Баффало НХЛ Джейк Генцел Хоккей

Майк Салливан недоволен решением судей не засчитать гол в матче с «Баффало».

«Питтсбург» уступил «Сэйбрс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ

В первом периоде судьи не засчитали 2 шайбы «Пингвинс» после тренерских запросов. В первом случае был определен офсайд у Сидни Кросби, во втором – помеха вратарю со стороны форварда Джейка Генцела

«Я не согласен, что там была помеха. Нам нужно внимательно изучить критерии, раз принимаются такие решения.

В первую очередь, Джейк не был в площади ворот. Я понимаю помеху как некий контакт с вратарем в площади ворот.

Для меня тут был гол, я не согласен с решением судей. Оно противоречит моему пониманию правил», – сказал главный тренер «Питтсбурга». 

Фото: Pittsburgh Hockey Now 

3 комментария
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