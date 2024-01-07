Салливан о незасчитанном голе Генцела в матче с «Баффало»: «Не согласен, что была помеха вратарю. Решение судей противоречит моему пониманию правил»

Майк Салливан недоволен решением судей не засчитать гол в матче с «Баффало».

«Питтсбург» уступил «Сэйбрс» (1:3) в регулярном чемпионате .

В первом периоде судьи не засчитали 2 шайбы «Пингвинс» после тренерских запросов. В первом случае был определен офсайд у Сидни Кросби, во втором – помеха вратарю со стороны форварда .

«Я не согласен, что там была помеха. Нам нужно внимательно изучить критерии, раз принимаются такие решения.

В первую очередь, Джейк не был в площади ворот. Я понимаю помеху как некий контакт с вратарем в площади ворот.

Для меня тут был гол, я не согласен с решением судей. Оно противоречит моему пониманию правил», – сказал главный тренер « ».

Фото: Pittsburgh Hockey Now