Силлинджер – 1-й игрок в истории «Коламбуса» с 2 хет-триками до 21 года. Он забросил 3 шайбы в игре с «Миннесотой»

Теги Коламбус Миннесота НХЛ Коул Силлинджер Хоккей

Коул Силлинджер – 1-й игрок в истории «Коламбуса» с 2 хет-триками до 21 года.

20-летний нападающий «Блю Джекетс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 ОТ). 

Свой первый хет-трик канадец сделал в возрасте 18 лет в сезоне-2021/22. Он стал вторым в списке самых молодых игроков клуба с таким достижением. 

В текущем сезоне в активе Силлинджера стало 17 (7+10) очков в 36 играх. 

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Коул Силлинджер, Кент Джонсон, Адам Фантилли. Три будущих топ центра.
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