Силлинджер – 1-й игрок в истории «Коламбуса» с 2 хет-триками до 21 года. Он забросил 3 шайбы в игре с «Миннесотой»
Коул Силлинджер – 1-й игрок в истории «Коламбуса» с 2 хет-триками до 21 года.
20-летний нападающий «Блю Джекетс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 ОТ).
Свой первый хет-трик канадец сделал в возрасте 18 лет в сезоне-2021/22. Он стал вторым в списке самых молодых игроков клуба с таким достижением.
В текущем сезоне в активе Силлинджера стало 17 (7+10) очков в 36 играх.