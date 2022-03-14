Силлинджер – второй в списке самых молодых авторов хет-трика в истории «Коламбуса». Филатов – первый

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Коул Силлинджер сделал хет-трик в матче против «Вегаса» (6:4) в рамках чемпионата НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» отличился в первом периоде, а также еще дважды – во втором отрезке игры.

Канадец также нанес шесть бросков по воротам, выполнил три силовых приема и провел на льду 16 минут и 58 секунд (59 секунд – в большинстве, 1:44 – в меньшинстве).

Силлинджер оформил хет-трик в возрасте 18 лет и 301 дня. Это второй результат в списке самых молодых хоккеистов в истории «Блю Джекетс». Никита Филатов остается лидером – он сделал хет-трик в 18 лет и 230 дней.

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