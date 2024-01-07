Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ. Форвард «Вегаса» обновил личный рекорд по очкам – 10 в 20 играх

Теги Айлендерс НХЛ Вегас Павел Дорофеев Хоккей

Павел Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс».

Форвард «Вегаса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (5:2). 

На счету 23-летнего россиянина стало 10 (5+5) очков в 20 играх в этом сезоне. Он обновил свой личный бомбардирский рекорд, превзойдя результат прошлого сезона (9 очков в 18 играх, 7+2). 

Сегодня Дорофеев (12:23, «+1») реализовал свой единственный бросок в створ, еще 3 прошли мимо. Также в его активе 2 силовых приема и 1 блок. 

3 комментария
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Оставте уже Дорофеева в составе, заслужил.
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Для Павла гораздо важнее закрепиться в основном составе, чем эти рекорды. А тогда он их (личные рекорды) будет обновлять постоянно. Потому что он обладает голевым чутьём и отличным броском.
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Как Паша тонко подправил шайбу в ворота, что у Сорокина даже не было шансов что то сделать.
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