Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ. Форвард «Вегаса» обновил личный рекорд по очкам – 10 в 20 играх

Павел Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс».

Форвард « » отличился в игре регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (5:2).

На счету 23-летнего россиянина стало 10 (5+5) очков в 20 играх в этом сезоне. Он обновил свой личный бомбардирский рекорд, превзойдя результат прошлого сезона (9 очков в 18 играх, 7+2).

Сегодня Дорофеев (12:23, «+1») реализовал свой единственный бросок в створ, еще 3 прошли мимо. Также в его активе 2 силовых приема и 1 блок.