«Чикаго» выменял Рэма Питлика у «Питтсбурга» и забрал Сэнфорда с драфта отказов «Аризоны»

Теги переходы Питтсбург Чикаго Аризона НХЛ Зак Сэнфорд Рэм Питлик Хоккей

«Чикаго» выменял Рэма Питлика и забрал Зака Сэнфорда с драфта отказов.

«Блэкхокс» пополнили состав двумя форвардами. 

26-летний Рэм Питлик перешел из «Питтсбурга» в обмен на условный выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2026. 

В этом сезоне нападающий с кэпхитом 1,1 млн долларов не играл в НХЛ. В АХЛ у него 24 (8+16) очков в 32 играх. 

За карьеру Питлик провел в НХЛ 123 игры и набрал 54 (21+33) очка. 

29-летний Сэнфорд был взят с драфта отказов «Аризоны». В этом сезоне нападающий с кэпхитом 800 тысяч долларов провел за «Койотис» 11 матчей и набрал 2 (0+2) балла. Также в его активе 16 игр за «Тусон» и 4 (1+3) очка. 

За карьеру Зак провел в НХЛ 316 игр и набрал 100 (49+51) очков. В Кубке Стэнли на его счету 25 игр и 8 (2+6) баллов. В 2019 году он выиграл трофей вместе с «Сент-Луисом». 

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2 комментария
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Рокфорд Блэкхокс:)😁😁😁
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