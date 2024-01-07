«Чикаго» выменял Рэма Питлика у «Питтсбурга» и забрал Сэнфорда с драфта отказов «Аризоны»

«Чикаго» выменял Рэма Питлика и забрал Зака Сэнфорда с драфта отказов.

«Блэкхокс» пополнили состав двумя форвардами.

26-летний Рэм Питлик перешел из « » в обмен на условный выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2026.

В этом сезоне нападающий с кэпхитом 1,1 млн долларов не играл в НХЛ. В АХЛ у него 24 (8+16) очков в 32 играх.

За карьеру Питлик провел в НХЛ 123 игры и набрал 54 (21+33) очка.

29-летний был взят с драфта отказов «Аризоны». В этом сезоне нападающий с кэпхитом 800 тысяч долларов провел за «Койотис» 11 матчей и набрал 2 (0+2) балла. Также в его активе 16 игр за «Тусон» и 4 (1+3) очка.

За карьеру Зак провел в НХЛ 316 игр и набрал 100 (49+51) очков. В Кубке Стэнли на его счету 25 игр и 8 (2+6) баллов. В 2019 году он выиграл трофей вместе с «Сент-Луисом».

У Бедарда перелом челюсти, у Фолиньо – пальца. Коннор получил травму после столкновения с Бренданом Смитом, Ник – после драки с ним