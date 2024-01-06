Экс-форвард «Салавата» Санников перешел в «Брест»
Степан Санников продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.
С 33-летним нападающим заключил контракт «Брест».
– После расставания с «Тамбовом» я поехал домой к семье, где немного перезагрузился. Перед Новым годом агент сообщил, что есть предложение от «Бреста». Обсудил это с семьей и решил, почему бы не попробовать.
– Ранее ты редко менял клубы. В этом сезоне «Брест» для тебя – третья команда. Почему так?
– Да, такое со мной впервые. Виноват сам, что не набирал очки, не оправдывал ожидания руководителей.
– Последние матчи ты проводил в декабре. Находишься в неплохой форме?
– Да, нахожусь в хороших кондициях, лишь в конце декабря остался без клуба. После приезда домой ходил в зал, но, к сожалению, не на лед, – сказал Санников.
До перехода в «Брест» форвард поиграл в ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Тамбов». До сезона-2022/23 включительно он выступал в КХЛ за «Салават Юлаев», «Сибирь», «Ак Барс», «Локомотив».
Фото: brest-hockey.by