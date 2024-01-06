Пономарев за 2 часа до старта прибыл на матч с «Вашингтоном»: «Полет казался очень долгим»

Теги Каролина Вашингтон НХЛ Василий Пономарев Хоккей

Василий Пономарев присоединился к команде незадолго до начала игры с «Кэпиталс».

21-летний форвард «Каролины» дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (6:2) и набрал 2 (1+1) очка. Сообщается, что он прибыл на арену за два часа до стартового вбрасывания.

В 10 часов утра в пятницу Пономарев 20 минут работал на катке в Чикаго, когда его вызвала «Каролина». Он заехал домой за вещами и отправился в аэропорт на рейс до Вашингтона, улетавший в 13:40. Его самолет приземлился в 16:30, и примерно через полчаса он добрался до Capital One Arena. Матч с «Вашингтоном» начинался в 19:00.

«Полет казался очень долгим, ты нервничаешь, потому что надо прибыть на стадион до командного собрания. Я успел минут за пять до этого. Обычно ты приезжаешь вовремя, поэтому когда опаздываешь на первую игру, ты не знаешь, как сыграешь», – отметил российский нападающий.

Пономарев стал 55-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1. Пономарев - 2
2. Гретцки - 1.92
3. Лемье - 1.88
5. Босси - 1.5
13. Кросби - 1.26
20-21. Драйзайтль, Лафонтэн - 1.17
22-23. Айзерман, КУЧЕРОВ - 1.16
24. МАЛКИН - 1.15
25-27. Линдрос, ПАНАРИН, Мэтьюс - 1.14.
29. Капризов - 1.13
+6
-1
+5
Красавчик, что успел.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий