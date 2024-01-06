Пономарев за 2 часа до старта прибыл на матч с «Вашингтоном»: «Полет казался очень долгим»

Василий Пономарев присоединился к команде незадолго до начала игры с «Кэпиталс».

21-летний форвард «Каролины» дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (6:2) и набрал 2 (1+1) очка. Сообщается, что он прибыл на арену за два часа до стартового вбрасывания.

В 10 часов утра в пятницу Пономарев 20 минут работал на катке в Чикаго, когда его вызвала «Каролина». Он заехал домой за вещами и отправился в аэропорт на рейс до Вашингтона, улетавший в 13:40. Его самолет приземлился в 16:30, и примерно через полчаса он добрался до Capital One Arena. Матч с «Вашингтоном» начинался в 19:00.

«Полет казался очень долгим, ты нервничаешь, потому что надо прибыть на стадион до командного собрания. Я успел минут за пять до этого. Обычно ты приезжаешь вовремя, поэтому когда опаздываешь на первую игру, ты не знаешь, как сыграешь», – отметил российский нападающий.

Пономарев стал 55-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.