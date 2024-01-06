4-й номер драфта НХЛ-2016 Пулюярви провел 1-й матч с мая прошлого года. Он сыграл за фарм «Питтсбурга» в АХЛ

Теги Питтсбург НХЛ АХЛ Спрингфилд Уилкс-Бэрри Кайл Дубас Йессе Пулюярви Хоккей

Йессе Пулюярви провел 1-й матч с мая прошлого года.

25-летний финский форвард сыграл за фарм «Питтсбурга» в АХЛ против «Спрингфилда» (2:1) и отметился 3 бросками в створ. 

На днях он подписал с «Уилкс-Бэрри» пробный контракт, который позволяет выступать в матчах лиги. Ранее он подписал пробное соглашение с «Питтсбургом» и тренировался вместе с основой. 

Генменеджер «Пингвинс» Кайл Дубас сказал, что клуб продолжает рассчитывать на игрока в перспективе. 

4-й номер драфта НХЛ-2016 в межсезонье перенес операцию на бедре. 

За карьеру в лиге хоккеист провел 334 матча за «Эдмонтон» и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В 27 играх Кубка Стэнли добавил еще 6 (3+3) баллов.

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