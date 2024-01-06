4-й номер драфта НХЛ-2016 Пулюярви провел 1-й матч с мая прошлого года. Он сыграл за фарм «Питтсбурга» в АХЛ

Йессе Пулюярви провел 1-й матч с мая прошлого года.

25-летний финский форвард сыграл за фарм « » в против «Спрингфилда» (2:1) и отметился 3 бросками в створ.

На днях он подписал с « » пробный контракт, который позволяет выступать в матчах лиги. Ранее он подписал пробное соглашение с «Питтсбургом» и тренировался вместе с основой.

Генменеджер «Пингвинс» сказал, что клуб продолжает рассчитывать на игрока в перспективе.

4-й номер драфта НХЛ-2016 в межсезонье перенес операцию на бедре.

За карьеру в лиге хоккеист провел 334 матча за «Эдмонтон» и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В 27 играх Кубка Стэнли добавил еще 6 (3+3) баллов.