Леккеримяки признан MVP МЧМ-2024. С 6 шайбами форвард Швеции разделил 1-е место в гонке снайперов

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Юнатан Леккеримяки признан самым ценным игроком прошедшего МЧМ-2024.

19-летний форвард сборной Швеции U20 забил гол в финальном матче с США (2:6) и с 6 шайбами разделил первое место в гонке снайперов турнира вместе с чехом Иржи Кулихом и американцем Гэвином Брайндли.

Также Леккеримяки вошел в символическую сборную МЧМ-2024.

В мае прошлого года нападающий подписал контракт новичка с «Ванкувером».

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