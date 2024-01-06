Мартемьянов о 3:2 с Минском: «Содержанием игры «Амура» недоволен, но самоотверженность и стойкость нас спасли и вознаградили в овертайме» 

Андрей Мартемьянов оценил победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Конечно, ожидали, что « » так мощно начнет первый период, но мы выстояли. Во втором была более-менее равная игра, а в третьем мы играли по счету.

Нужно отдать должное соперникам – они очень мощно действовали в атаке. Содержанием нашей игры, конечно, недоволен, но самоотверженность и стойкость нас сегодня спасли и вознаградили в овертайме, добились таких нужных двух очков.

Почему не удалось удержать преимущество в две шайбы? В третьем периоде мы перешли на усеченный состав, где-то концентрация у парней потерялась, случилась ошибка на фоне усталости, но в целом оборонялись неплохо», – сказал главный тренер « ».