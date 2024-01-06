Мартемьянов о 3:2 с Минском: «Содержанием игры «Амура» недоволен, но самоотверженность и стойкость нас спасли и вознаградили в овертайме» 

Теги Амур Динамо Минск КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов оценил победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Конечно, ожидали, что «Динамо» так мощно начнет первый период, но мы выстояли. Во втором была более-менее равная игра, а в третьем мы играли по счету. 

Нужно отдать должное соперникам – они очень мощно действовали в атаке. Содержанием нашей игры, конечно, недоволен, но самоотверженность и стойкость нас сегодня спасли и вознаградили в овертайме, добились таких нужных двух очков. 

Почему не удалось удержать преимущество в две шайбы? В третьем периоде мы перешли на усеченный состав, где-то концентрация у парней потерялась, случилась ошибка на фоне усталости, но в целом оборонялись неплохо», – сказал главный тренер «Амура».

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