Квартальнов о 2:3 с «Амуром»: «Я бы хотел уступить по броскам, но выиграть 1:0 несколько игр подряд. Но «Динамо» часто приходится догонять и пропускать легкие голы»

Дмитрию Квартальнову не понравилась реализация в матче с «Амуром» (2:3 ОТ).

– Хорошая концовка матча. Игра получилась равной, если рассматривать два периода. Нам залетели несколько шайб… Не шли дела в атаке. Но переломили ход этого матча. Здорово, что это получилось. Обидное поражение. Но ребята старились.

Это была первая игра после небольшого перерыва. Надо найти ключи к воротам. У нас много голевых моментов – это здорово. Но надо больше мастерства, хочется больше голов. В том числе в большинстве. Не реализовали большинство 5 на 3. Может, перерыв сказался.

– Матч был похож на игру в Хабаровске. Проигрывали 0:2. Тогда потом забросили одну шайбу, сегодня – две. Делали работу над ошибками?

– Да мы не помним тот матч, он был давно. Да, проигрывали. Тогда первый гол пропустили на первой минуте. Потом сквозь вратаря прошла шайба при игре 4 на 5. Пропускаем такие типичные шайбы.

Тут надо самим забрасывать больше. В том же большинстве. В третьем периоде 24:2 по броскам. Мы сделали два гола, перевернули игру. Получилось найти в атаке то, что хотели. Ребята рисковали, молодцы.

– Вы говорили про реализацию. « » перебросали в три раза. Вы недовольны только реализаций? Что насчет остальных компонентов?

– Вы часто спрашиваете про броски. Если мы поведем в счете, игра поменяется. Игра всегда будет меняться, если мы будем вести в счете. Нам очень хотелось бы иметь гандикап в два-три гола. Это можно было сделать. А нам часто приходится догонять. И пропускать такие легкие голы.

Мы неплохо играли. Сегодня была терпеливая и рабочая игра. Но надо было не пропускать до конца третьего периода. Этого не получилось.

– Чувствуете ли вы поддержку со стороны руководства? Результат не самый впечатляющий, но виден рисунок игры и тренерская работа.

– Вопрос не ко мне. Понятно, что мы стараемся играть интересно. Никто не доволен результатом, который есть прямо сейчас. Перебрасывать соперника – это одно. Я бы хотел уступить по броскам, но выиграть 1:0 несколько игр подряд, – сказал главный тренер минского « ».