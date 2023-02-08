Гудачек о шансах «Барыса» на плей-офф: «Сыграем оставшиеся матчи так же, как против ЦСКА – добьемся успеха»

оценил шансы «Барыса» на выход в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Почему «Барыс» в последний месяц чемпионата оказался в таком непростом положении — на последнем месте в таблице Востока?

— Да, ситуация не очень хорошая. Две недели назад мы начали неплохо играть, в шести матчах подряд набирали очки. Все нормально было, но затем перестало везти. И стали опять проигрывать. Причем минимально — 1:2, 2:3.

Удаление у соперника, получаем большинство двухминутное и в течение него не забиваем, а потом сразу же забивают нам. И сами получаем много ненужных удалений, из-за которых команде часто приходится играть в меньшинстве.

И речь не только о последних матчах, но и о большей части сезона. Октябрь, ноябрь, декабрь — у нас просто много ненужных удалений. Много ошибались, из-за чего пропускали голы или оказывались в меньшинстве. Из-за этого проиграли много матчей.

Нам надо биться до конца независимо от раскладов в таблице и от календаря оставшейся части чемпионата. Воевать за каждые очки. Теоретически шансы на плей-офф есть. Просто надо бороться, показывать нашим болельщикам, что мы играем за них, за Казахстан, за всех, кто переживает за «Барыс». И поменьше удаляться.

В целом мы не так плохо играем, как может показаться по месту в таблице. У нас не самый звездный состав. Еще и у капитана Вея травма. Играем без нашей главной звезды. Если хотим попасть в плей-офф, то нам надо действовать без ошибок, выкладываться на сто процентов в каждой игре, каждом периоде, на каждом вбрасывании.

На Востоке четыре команды борются за одно место в плей-офф, на Западе идет борьба между «Спартаком» и минским «Динамо». Но я бы сказал так: нам надо было играть лучше в ноябре-декабре. А сейчас — как бы наш поезд не ушел.

В любом случае если все оставшиеся матчи сыграем так же, как против [6:5 ОТ], то добьемся успеха, – сказал вратарь « ».