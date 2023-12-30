Ягр сделал две передачи в игре с «Кометой», сыграв рекордные в сезоне 17:28. 51-летний форвард набрал 4 очка в 4 матчах чемпионата Чехии

Яромир Ягр сделал две передачи в матче чемпионата Чехии.

51-летний нападающий «Кладно», владельцем которого он является, дважды ассистировал партнерам в голах в матче регулярного чемпионата Чехии против « » (4:5 ОТ).

отметился результативными действиями во втором и третьем периодах.

В этом матче форвард также заработал показатель полезности «плюс 1» и провел на льду рекордные в текущем сезоне 17 минут и 28 секунд (1:58 – в большинстве).

Ягр набрал 4 (0+4) очка в четырех матчах чемпионата Чехии в нынешнем сезоне.

« » проиграл три из четырех матчей с Ягром в составе, набрав четыре очка из двенадцати возможных.