Ягр сделал две передачи в игре с «Кометой», сыграв рекордные в сезоне 17:28. 51-летний форвард набрал 4 очка в 4 матчах чемпионата Чехии

Теги Яромир Ягр НХЛ чемпионат Чехии КХЛ Кладно Комета Брно Хоккей

Яромир Ягр сделал две передачи в матче чемпионата Чехии.

51-летний нападающий «Кладно», владельцем которого он является, дважды ассистировал партнерам в голах в матче регулярного чемпионата Чехии против «Кометы Брно» (4:5 ОТ).

Яромир Ягр отметился результативными действиями во втором и третьем периодах.

В этом матче форвард также заработал показатель полезности «плюс 1» и провел на льду рекордные в текущем сезоне 17 минут и 28 секунд (1:58 – в большинстве).

Ягр набрал 4 (0+4) очка в четырех матчах чемпионата Чехии в нынешнем сезоне.

«Кладно» проиграл три из четырех матчей с Ягром в составе, набрав четыре очка из двенадцати возможных.

13 комментариев
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Вообщем-то это все что надо знать об уровне чемпионата Чехии 🤷🏻
+32
-12
+20
4 очка из 9 возможных в 4 играх🤯
+10
-1
+9
Ответ SilvesterCat
Вообщем-то это все что надо знать об уровне чемпионата Чехии 🤷🏻
Уровень неплохой. Скорее об уровне Ягра говорит. У него вполне конкретная роль. Его избавляют сильно от обороны. Впереди о сих пор может нормальные рывки сделать, плюс видит партнеров и может передачу выдать
+11
-3
+8
Легендарный спортсмен. Я ещё ребёнком был, когда он в Нагано побеждал, а он на 6-м десятке феерит.
+8
-1
+7
Made in Czechoslovakia
+3
0
+3
Играет лучше Овечкина.
+13
-12
+1
Красава
+1
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+1
Ответ SilvesterCat
Вообщем-то это все что надо знать об уровне чемпионата Чехии 🤷🏻
Как будто там каждый 51 летней игрок сможет так играть
+1
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Вчера проезжал Кладно и вспоминал. Монстр. Вот что значит подруги на 30 лет младше.
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