Тренер «Барыса» про 1:5 с «Трактором»: «Хорошо отработали 2 периода, на 3-й эмоций и силенок не хватило»

Олег Болякин связал поражение «Барыса» от «Трактора» (1:5) с усталостью.

– Команда хорошо отработала два периода. На третий, видимо, не хватило эмоций и силенок. Очень была у нас энергозатратная игра в Ярославле, парни отыграли овертайм, буллиты. Именно этих эмоций не хватило на концовку матча.

Есть определенные ошибки, которые мы разберем. « » показал, как надо реализовывать свои моменты, хотя у нас они тоже были. Но с одним голом сложно выигрывать.

– Команда «поплыла» в третьем периоде?

– Эмоций не хватило. Третий гол надломил, и ребята, видимо, устали. Мы в Ярославле догоняли – и в этом матче тоже.

Начало игры было не совсем убедительным. Просили, чтобы была максимальная концентрация, но получили четыре минуты штрафа. Отпечаток это накладывает: кто-то играет, а кто-то не играет. Это наслоение сказалось. В хоккее нет мелочей, и детали сыграли против нас.

– Какие изменения в игре «Барыса»?

– Комментировать работу предыдущих тренеров с моей стороны неэтично. Мое видение хоккея немного другое. Когда я работал генеральным менеджером, то понимал, в какой хоккей команда должна играть, имея квалифицированных легионеров. Их надо было правильно использовать.

Мы поменяли тренировочный процесс, режим труда и отдыха, поэтому ребята отдыхают и восстанавливаются. Самое главное, что наша игра преобразилась, и она стала нравиться болельщикам, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».