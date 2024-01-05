Александр Волков: «Кучеров – идеальный хоккеист. Всегда был номером один и есть»

Александр Волков назвал Никиту Кучерова идеальным хоккеистом.

«У этого человека есть все. Светлая голова, хорошее катание, руки, он идеальный хоккеист, всегда был номером один и есть.

Ему не везло, были травмы, я всегда очень болею за него, чтобы он закончил сезон лучшим бомбардиром и, конечно, поборолся бы за очередной Кубок Стэнли», – сказал экс-игрок «Тампы».

Напомним, Кучеров делит первое место в списке бомбардиров НХЛ этого сезона с канадским форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном, оба игрока набрали по 64 очка. У Кучерова 27 шайб и 37 ассистов.