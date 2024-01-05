Александр Волков: «Кучеров – идеальный хоккеист. Всегда был номером один и есть»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Александр Волков ТАСС Хоккей

Александр Волков назвал Никиту Кучерова идеальным хоккеистом.

«У этого человека есть все. Светлая голова, хорошее катание, руки, он идеальный хоккеист, всегда был номером один и есть.

Ему не везло, были травмы, я всегда очень болею за него, чтобы он закончил сезон лучшим бомбардиром и, конечно, поборолся бы за очередной Кубок Стэнли», – сказал экс-игрок «Тампы».

Напомним, Кучеров делит первое место в списке бомбардиров НХЛ этого сезона с канадским форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном, оба игрока набрали по 64 очка. У Кучерова 27 шайб и 37 ассистов.

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1 комментарий
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Идеальный игрок Куч. Не звездит, не требует особого внимания, как информационного, так и финансового. Не надо быть ему капитаном, не в команде, не в МВЗ. Зачем? Хотя лидер в списке бомбардиров уже много недель. Он просто, спокойно и уверенно делает свою работу. Вот это отношение к делу, команде и болельщикам. Сейчас идёт кипиш, как всегда у листьев, с новым контрактом Нюландера. Вопрос за 11 и подходит к 12... Самая тяжёлая и так команда, собирается одень 4 камень на шею, будут листья отдавать под 50 на 4 игроков, убивая этим все перспективы на необходимых как воздух защитников хороших и вратаря. Такой же бардак и у нефти. Перезвездвлённые игроки финансовыми сверхзапросами убивают все перспективы команд своих. И смотря на все их беспределы, понимаешь на сколько велик Куч, супер игрок!!! Здоровья Никита и результативной игры!!!
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