Волков о минском «Динамо»: «Квартальнов ставит вертикальный атакующий хоккей. Эта система вернула меня в те времена, когда играл в НХЛ»
Александр Волков сказал, что минское «Динамо» играет в североамериканский хоккей.
Обладатель Кубка Стэнли-2020 набрал 19 (6+13) очков в 38 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ за белорусский клуб.
– После СКА в Минске пришлось перестраиваться?
– Обе команды играют в современный, атакующий хоккей. Наверное, бюджет у «Динамо» не такой масштабный, как у СКА. В остальном команды похожи.
Вообще мне очень нравится в «Динамо». В том же Санкт-Петербурге привык к аншлагам, но если СКА – единственный клуб КХЛ в городе, то минское «Динамо» – единственная команда во всей стране. Интерес к хоккею в Беларуси огромный, народ ходит семьями, 15-тысячная «Минск-арена» практически всегда заполнена. Играть в такой атмосфере – одно удовольствие!
– Дмитрий Квартальнов – специфический тренер. Что скажете о системе игры «Динамо»?
– Насколько знаю, наш тренер – первый по числу побед в истории КХЛ, это говорит о многом. Он ставит вертикальный атакующий хоккей, без лишних раскатов и перепасовок.
Это североамериканская система, она вернула меня в те времена, когда играл в НХЛ, – сказал Волков.