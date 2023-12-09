Волков о минском «Динамо»: «Квартальнов ставит вертикальный атакующий хоккей. Эта система вернула меня в те времена, когда играл в НХЛ»

Александр Волков сказал, что минское «Динамо» играет в североамериканский хоккей.

Обладатель Кубка Стэнли-2020 набрал 19 (6+13) очков в 38 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ за белорусский клуб.

– После СКА в пришлось перестраиваться?

– Обе команды играют в современный, атакующий хоккей. Наверное, бюджет у «Динамо» не такой масштабный, как у СКА. В остальном команды похожи.

Вообще мне очень нравится в «Динамо». В том же Санкт-Петербурге привык к аншлагам, но если СКА – единственный клуб КХЛ в городе, то минское «Динамо» – единственная команда во всей стране. Интерес к хоккею в Беларуси огромный, народ ходит семьями, 15-тысячная «Минск-арена» практически всегда заполнена. Играть в такой атмосфере – одно удовольствие!

– – специфический тренер. Что скажете о системе игры «Динамо»?

– Насколько знаю, наш тренер – первый по числу побед в истории КХЛ, это говорит о многом. Он ставит вертикальный атакующий хоккей, без лишних раскатов и перепасовок.

Это североамериканская система, она вернула меня в те времена, когда играл в , – сказал .