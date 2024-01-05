Владимир Плющев: «Наша молодежь на характере поборолась бы за медали МЧМ»

Владимир Плющев считает, что сборная России поборолась бы за медали на МЧМ.

– Не все матчи МЧМ видел, но лидеров смотрел. Уровень в этом году достаточно серьезный, есть хорошие ребята во всех сборных. Чемпионат шел очень напряженно – даже без нас.

– Как бы смотрелась наша молодежь на этом уровне?

– Сложно сказать, уже два года ребята не играют. По нашим оценкам, все говорят, что ярких центральных нападающих у нас нет. Мы сваливаемся на края, которые у нас на уровне.

Наши бы на характере поборолись за медали, но дальше судить сложно. Словаки были хороши на этом МЧМ, финны, чехи и шведы. Не говорю уже о канадцах. Но, повторюсь, у наших есть характер и за счет него мы бы поборолись со всеми, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Напомним, ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. МЧМ проходит в шведском Гетеборге.