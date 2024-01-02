Плющев о КХЛ: «Судейство остается слабым звеном. Но ничего не меняется, значит, слабое звено кому-то нужно. Легко управлять негативчиком»

Теги судьи Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев назвал судейство слабым звеном КХЛ.

– Владимир Анатольевич, главный итог года для КХЛ – по вашей версии?

– К сожалению, судейство остается слабым звеном.

Да, есть моменты с кадрами, со школой, но главная беда – управление судейством, как сейчас модно говорить, менеджмент. То есть проблема по большому счету – рукотворная. 

Но раз из тура в тур, из месяца в месяц ничего не меняется, значит, делаем вывод, что это слабое звено кому-то нужно. Легко управлять негативчиком...

Впрочем говорить о нашем судействе – дурной тон, – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

1 комментарий
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Все знают и все молчат кто управляет нагативчиком . В том числе недоговоаривает и Плющев. Еще и штрафы за критику введи конские , чтобы рот не открывали. Мы же развиваем лигу , разваливаем молодежь , ратуем за равные возможности команд . Только у нас всегда почему-то один клуб ровнее других.
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