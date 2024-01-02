Плющев о КХЛ: «Судейство остается слабым звеном. Но ничего не меняется, значит, слабое звено кому-то нужно. Легко управлять негативчиком»
Владимир Плющев назвал судейство слабым звеном КХЛ.
– Владимир Анатольевич, главный итог года для КХЛ – по вашей версии?
– К сожалению, судейство остается слабым звеном.
Да, есть моменты с кадрами, со школой, но главная беда – управление судейством, как сейчас модно говорить, менеджмент. То есть проблема по большому счету – рукотворная.
Но раз из тура в тур, из месяца в месяц ничего не меняется, значит, делаем вывод, что это слабое звено кому-то нужно. Легко управлять негативчиком...
Впрочем говорить о нашем судействе – дурной тон, – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.