Плющев об игре Ковальчука: «Это ответ на искусственные восторги об уровне КХЛ. Мало кто это понимает. Когда вернемся на международную арену, сразу почувствуем отставание»

Владимир Плющев связал игру Ильи Ковальчука с уровнем хоккея в КХЛ.

40-летний нападающий забил два гола в двух матчах Фонбет чемпионата .

«Есть какие-то просветы, проскакивает интересная молодежь, пробиваются центры роста.

Но пока не работает хоккейная система на уровне страны, о чем много раз говорил.

Пример Ильи Ковальчука здесь показательный – человек в 40 лет два сезона пропустил, вернулся и в первых двух матчах забросил по шайбе. Это ответ на многие искусственные восторги об уровне КХЛ.

Сейчас мало кто это понимает. Но когда вернемся на международную арену, сразу почувствуем свое отставание – как в судействе, так и в игре», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.