Плющев об игре Ковальчука: «Это ответ на искусственные восторги об уровне КХЛ. Мало кто это понимает. Когда вернемся на международную арену, сразу почувствуем отставание»

Теги Спартак Владимир Плющев Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Владимир Плющев связал игру Ильи Ковальчука с уровнем хоккея в КХЛ.

40-летний нападающий «Спартака» забил два гола в двух матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

«Есть какие-то просветы, проскакивает интересная молодежь, пробиваются центры роста.

Но пока не работает хоккейная система на уровне страны, о чем много раз говорил.

Пример Ильи Ковальчука здесь показательный – человек в 40 лет два сезона пропустил, вернулся и в первых двух матчах забросил по шайбе. Это ответ на многие искусственные восторги об уровне КХЛ.

Сейчас мало кто это понимает. Но когда вернемся на международную арену, сразу почувствуем свое отставание – как в судействе, так и в игре», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

2 комментария
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Если он это еще и голый сказал, тогда проверка ФНС и штраф сто тыщ
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