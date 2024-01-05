Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Вегаса» и стал 3-й звездой матча. Победа – 5-я подряд и 19-я в сезоне

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Вегаса» и стал 3-й звездой матча.

«Флорида» победила «Голден Найтс» (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ

«Пантерс» сыграли на арене «Вегаса» впервые после встречи в 5-й игре финала Кубка Стэнли-2023 (3:9, 1-4 в серии). 

Победа стала для российского вратаря 5-й подряд и 19-й в 29 играх в этом сезоне (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,39).

По числу выигранных матчей Бобровский делит 2-е место в текущей регулярке с Коннором Хеллибаком из «Виннипега». Впереди только Александр Георгиев из «Колорадо» (21). 

7 комментариев
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Ответ ogent
Жаль, что в случае с пропущенным голом, защитники не подстраховали Бобровского, он отбил коварный бросок Стоуна, но вот добить Дадонову никто не помешал, а шансов у самого Сергея почти не было никаких(он был уже "отыгран в этом эпизоде"). А так бы мог сделать ещё один сухарь. Ну в целом, пожалуй Бобровский лучший вратарь из россиян в этом сезоне. У Шестёркина, Василевского и Сорокина дела идут не так, как хотелось бы. У Георгиева много побед, но статистика далеко не лучшая( и по проценту отражённых бросков и по среднему количеству пропущенных шайб за матч).
А каким образом Дадонов оказался в Вегасе? Он же за Даллас играет.
+6
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+6
Жаль, что в случае с пропущенным голом, защитники не подстраховали Бобровского, он отбил коварный бросок Стоуна, но вот добить Дадонову никто не помешал, а шансов у самого Сергея почти не было никаких(он был уже "отыгран в этом эпизоде"). А так бы мог сделать ещё один сухарь. Ну в целом, пожалуй Бобровский лучший вратарь из россиян в этом сезоне. У Шестёркина, Василевского и Сорокина дела идут не так, как хотелось бы. У Георгиева много побед, но статистика далеко не лучшая( и по проценту отражённых бросков и по среднему количеству пропущенных шайб за матч).
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Ответ Melnikov1968
А каким образом Дадонов оказался в Вегасе? Он же за Даллас играет.
Спасибо за поправку. Дорофеев, а не Дадонов конечно.
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Ответ ogent
Спасибо за поправку. Дорофеев, а не Дадонов конечно.
Бывает.
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везину!!! кто там конкуренты? вроде все плохо играют
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Ответ Melnikov1968
Бывает.
Ещё раз спасибо. Просто перед этим посмотрел гол Даданова в матче с Колорадо, там тоже Георгиеву не повезло, шайба отлетела на пятак, вратарь её не видел и Дадонов добил её в ворота.
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Ответ Дима Миронов
везину!!! кто там конкуренты? вроде все плохо играют
Хеллибак сейчас лучший, Демко ещё есть
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