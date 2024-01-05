Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Вегаса» и стал 3-й звездой матча. Победа – 5-я подряд и 19-я в сезоне

Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Вегаса» и стал 3-й звездой матча.

« » победила «Голден Найтс» (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата .

«Пантерс» сыграли на арене « » впервые после встречи в 5-й игре финала Кубка Стэнли-2023 (3:9, 1-4 в серии).

Победа стала для российского вратаря 5-й подряд и 19-й в 29 играх в этом сезоне (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,39).

По числу выигранных матчей делит 2-е место в текущей регулярке с Коннором Хеллибаком из «Виннипега». Впереди только Александр Георгиев из «Колорадо» (21).