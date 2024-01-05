Дадонов забросил 9-ю шайбу в сезоне после «передачи» от игрока «Колорадо». У него 17 очков в 35 играх
Евгений Дадонов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».
Форвард «Далласа» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:5 ОТ), воспользовавшись «передачей» от игрока денверцев Росса Колтона.
В активе 35-летнего россиянина 17 (9+8) очков в 35 играх в текущем сезоне.
Сегодня Дадонов (14:10, 1:34 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ. Еще один прошел мимо, также игрок получил малый штраф.