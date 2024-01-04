Сушинский о Швейцарии: «Мне было скучно – все вялотекущее. Жизнь заканчивается в девять вечера, покушать негде. Рассказал, что ужинал в Цюрихе, на что человек удивился – ехать час»

Теги Максим Сушинский чемпионат Швейцарии КХЛ Фрибур Р-Спорт Хоккей

Максим Сушинский объяснил, почему ему было скучно в Швейцарии.

В 2013 году хоккеист выступал за «Фрибур» в чемпионате Швейцарии.

– Что было особенного в Швейцарии?

– В этой стране ты каждый день дома. Всегда ночуешь дома, разлуки с семьей нет. Правда, в городе, где я был, делать нечего.

Фрибур находится посередине между Женевой и Цюрихом, поэтому я ездил ужинать в оба города.

Как-то я рассказал, что ужинал в Цюрихе, на что человек удивился, потому что ехать целый час. А что такого? Я по Москве и Петербургу ездил по часу в каждую сторону, а там дороги идеальные.

Была еще одна веселая история. Я жил в двухэтажном доме и ночью услышал шум снизу. Спустился в комнату для стирки, а там стоял бородатый толстый парень. Оказывается, он здесь жил. У него был вход с улицы и жил он в этом подвале.

В итоге мы с ним пошли пиво пить. Потом подружились. Это был студент, который учился. Ему дешево сдавали комнату.

– Швейцария идеальна для жизни?

– Очень тихая, спокойная, размеренная страна. Жить я там не хочу, потому что там все вялотекущее.

Мне там было скучно. Жизнь заканчивается в девять вечера, везде темно, покушать негде. Это не мое. Да и цены были высокие тогда.

– Всё было на высоком уровне?

– Нет, у нас был лохотронский стадион, все из дерева. Раздевалка маленькая, на трибунах не было скайбоксов.

Но хоккей был очень популярным в этом городе. Берн рядом был, а там новый стадион стоял и всегда битком, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

10 комментариев
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Ответ Lanc
Почему он не объяснил швейцарцам, что в России жизнь намного интереснее, и надо валить сюда на ПМЖ?
Так он о собственных впечатлениях рассказывает. Ну не понравилась лично ему Швейцария, бывает. Так и говорит: "Не моё". При чем тут "валить", "ПМЖ"?
+7
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+7
Главное пожрать не где было,вот это причина......
+4
-2
+2
Ответ Gleb
А Быкову нравится!
Почему нет? Это ж другой человек. )
+2
0
+2
Ответ Вадим Симонов
Главное пожрать не где было,вот это причина......
или бухнуть
+1
0
+1
Ответ Gleb
А Быкову нравится!
он терпит просто
+1
0
+1
А Быкову нравится!
+1
-1
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И главное - ни одной войны со времен Вильгельма Телля. Скучно живут.
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Скучно без водки)))
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