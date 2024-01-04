Комментатор Божко назвал СКА фаворитом на Кубке Гагарина: «Команда набрала мощнейший ход. Появились сыгранность и стабильность»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Артем Божко Хоккей

Комментатор Артем Божко назвал СКА фаворитом на победу в Кубке Гагарина.

На данный момент команда под руководством Романа Ротенберга находится на третьем месте в таблице Западной конференции.

«Армейцы сейчас набрали мощнейший ход, играют сбалансированно и очень быстро.

Наконец-то у команды появились сыгранность и стабильность. Все это должно помочь им добраться до Кубка Гагарина», – считает комментатор «КХЛ ТВ» Артем Божко.

5 комментариев
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Парадокс ! Ни одного комментария болельщиков СКА, зато под такой же статьей про Динамо зашли вылить желчь . Я не берусь загадывать кто фаворит. Уверенно могу сказать , что победит сильнейший . Победит тот , кто к плей офф подведет команду в оптимальной форме . Это могут быть СКА и еще 5/6 клубов в обоих конференциях .
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До первого серьезного соперника, то бишь второй раунд, когда перекрестный начнется плов. Запас таланта у ска большой, а вот тренерский отсутствует.
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Заголовок и статья, где в последней хоть слово про фаворита? Их слишком рано обозначать. СКА и правда достиг наивысшего за много лет баланса между запросами коуча, составом и игрой. Фаворитов же определим в марте-апреле. Претендентов много, как и долгосрочных стратегий на весь сезон
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Шляпа: Почему ни одного? Ты первый
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Ответ ruslanych
До первого серьезного соперника, то бишь второй раунд, когда перекрестный начнется плов. Запас таланта у ска большой, а вот тренерский отсутствует.
С тренерским запасом все в порядке, тут обратно важен баланс, о котором я упомянул ниже. Если у РоБора хватит здравого смысла его не нарушить, идиллия будет как на площадке, так и на планшетке
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