Комментатор Божко назвал СКА фаворитом на Кубке Гагарина: «Команда набрала мощнейший ход. Появились сыгранность и стабильность»
Комментатор Артем Божко назвал СКА фаворитом на победу в Кубке Гагарина.
На данный момент команда под руководством Романа Ротенберга находится на третьем месте в таблице Западной конференции.
«Армейцы сейчас набрали мощнейший ход, играют сбалансированно и очень быстро.
Наконец-то у команды появились сыгранность и стабильность. Все это должно помочь им добраться до Кубка Гагарина», – считает комментатор «КХЛ ТВ» Артем Божко.