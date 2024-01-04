Сушинский об игре в «Миннесоте»: «В хоккейном плане – космос по сравнению с Россией. Было шоком, что все спрашивали, как дела. Потом понял, что это просто приветствие и никому нет дела»

Теги Миннесота Максим Сушинский НХЛ КХЛ Р-Спорт Хоккей

Максим Сушинский рассказал об опыте игры в НХЛ и адаптации в США.

В сезоне-2000/01 нападающий провел 30 матчей в составе «Миннесоты» и набрал 11 (7+4) очков.

– Как решились поехать в НХЛ?

– Я поехал туда зрелым игроком, хотелось понять, что это такое. Любой хоккеист, делая первые шаги, хочет попасть в лучшую лигу мира.

– США поразили?

– Я долго был в США с детской командой, поэтому страна была для меня не новой.

Конечно, в хоккейном плане Америка была космосом по сравнению с Россией. Я приехал, а там тебе форму стирают, убирают за тобой.

Пришел, бросил вещи, а у тебя уже все чистое висит. Только выходи и играй в хоккей.

– Люди отличаются?

– В городе у меня сразу появилось много знакомых. После первых тренировок и выставочных игр меня начали узнавать. Для меня это было шоком – откуда люди меня знают?

А они говорили, что следят за мной, просили дать автограф. Сам штат Миннесота очень хоккейный, к тому же, там долго не было команды.

– Трудно было адаптироваться в США?

– В хоккейных фразах я сразу начал разбираться, а в бытовой жизни сначала были проблемы.

Особенно с банковскими делами: в России не было карточек, а в США надо было открывать счет, выписывать чеки. Мое первое знакомство было в банке.

Девушка, которая помогала мне, сказала, что у нее муж русский, и он знает, что я переехал в США.

Позвала меня на обед, а в итоге мы долго дружили с ними. Даже когда я уезжал, все купленные вещи оставил им.

– Что удивило в США, когда вы туда приехали?

– Особенного удивления не было. Для меня было шоком, что все люди там здоровались и спрашивали, как дела.

Сначала думал, что всем реально интересно, как у меня дела. Потом понял, что это просто приветствие и никому нет дела.

– Вас там что-то разочаровало?

– Наверное, ничего. Когда я уезжал туда, здесь была вообще другая страна. Это сейчас мы выросли и сделали большой шаг.

Те же Макдоналдс, Старбакс и другие сетевые кафе в США для меня были в новинку. Даже автосалоны, куда можно прийти и выбрать любую машину, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как будто у нас по-другому. Все при встрече спрашивают, как дела, хотя и похер всем
+12
0
+12
Ответ Ромарио163
Ну теперь Макдональдса, Старбакса и нормальных автосалонов опять нет. Как быстро мы смогли улететь в пропасть, быстрее чем вышло интервью
В России все очень хорошо без макдональдса и старбакса, не переживай.
+10
-1
+9
— Слушай, а что такое по-английски «How are you»?
— «Как поживаешь или как дела».
— А им что, интересно, как у меня дела?
— Не-а, неинтересно.
— А чего тогда спрашивают?
— Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег.
+8
-4
+4
Ответ Ебздрогыч
— Слушай, а что такое по-английски «How are you»? — «Как поживаешь или как дела». — А им что, интересно, как у меня дела? — Не-а, неинтересно. — А чего тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег.
Тоже удивило, что все познания о США у Сушинского ограничивались просмотром фильма "Брат 2")))
+3
0
+3
Ну теперь Макдональдса, Старбакса и нормальных автосалонов опять нет. Как быстро мы смогли улететь в пропасть, быстрее чем вышло интервью
+9
-7
+2
всеулыбаютсяспрашиваюткакдила
0
0
0
Ответ Ромарио163
Ну теперь Макдональдса, Старбакса и нормальных автосалонов опять нет. Как быстро мы смогли улететь в пропасть, быстрее чем вышло интервью
ну да без макдональдса мы теперь в пещере. Вот ослы
+1
-1
0
Ответ Tungus85
Как будто у нас по-другому. Все при встрече спрашивают, как дела, хотя и похер всем
У вас при встрече говорят "Привiт"
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий