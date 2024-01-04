Сушинский об игре в «Миннесоте»: «В хоккейном плане – космос по сравнению с Россией. Было шоком, что все спрашивали, как дела. Потом понял, что это просто приветствие и никому нет дела»

Максим Сушинский рассказал об опыте игры в НХЛ и адаптации в США.

В сезоне-2000/01 нападающий провел 30 матчей в составе «Миннесоты» и набрал 11 (7+4) очков.

– Как решились поехать в ?

– Я поехал туда зрелым игроком, хотелось понять, что это такое. Любой хоккеист, делая первые шаги, хочет попасть в лучшую лигу мира.

– США поразили?

– Я долго был в США с детской командой, поэтому страна была для меня не новой.

Конечно, в хоккейном плане Америка была космосом по сравнению с Россией. Я приехал, а там тебе форму стирают, убирают за тобой.

Пришел, бросил вещи, а у тебя уже все чистое висит. Только выходи и играй в хоккей.

– Люди отличаются?

– В городе у меня сразу появилось много знакомых. После первых тренировок и выставочных игр меня начали узнавать. Для меня это было шоком – откуда люди меня знают?

А они говорили, что следят за мной, просили дать автограф. Сам штат Миннесота очень хоккейный, к тому же, там долго не было команды.

– Трудно было адаптироваться в США?

– В хоккейных фразах я сразу начал разбираться, а в бытовой жизни сначала были проблемы.

Особенно с банковскими делами: в России не было карточек, а в США надо было открывать счет, выписывать чеки. Мое первое знакомство было в банке.

Девушка, которая помогала мне, сказала, что у нее муж русский, и он знает, что я переехал в США.

Позвала меня на обед, а в итоге мы долго дружили с ними. Даже когда я уезжал, все купленные вещи оставил им.

– Что удивило в США, когда вы туда приехали?

– Особенного удивления не было. Для меня было шоком, что все люди там здоровались и спрашивали, как дела.

Сначала думал, что всем реально интересно, как у меня дела. Потом понял, что это просто приветствие и никому нет дела.

– Вас там что-то разочаровало?

– Наверное, ничего. Когда я уезжал туда, здесь была вообще другая страна. Это сейчас мы выросли и сделали большой шаг.

Те же Макдоналдс, Старбакс и другие сетевые кафе в США для меня были в новинку. Даже автосалоны, куда можно прийти и выбрать любую машину, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.