Сушинский об игре в «Миннесоте»: «В хоккейном плане – космос по сравнению с Россией. Было шоком, что все спрашивали, как дела. Потом понял, что это просто приветствие и никому нет дела»
Максим Сушинский рассказал об опыте игры в НХЛ и адаптации в США.
В сезоне-2000/01 нападающий провел 30 матчей в составе «Миннесоты» и набрал 11 (7+4) очков.
– Как решились поехать в НХЛ?
– Я поехал туда зрелым игроком, хотелось понять, что это такое. Любой хоккеист, делая первые шаги, хочет попасть в лучшую лигу мира.
– США поразили?
– Я долго был в США с детской командой, поэтому страна была для меня не новой.
Конечно, в хоккейном плане Америка была космосом по сравнению с Россией. Я приехал, а там тебе форму стирают, убирают за тобой.
Пришел, бросил вещи, а у тебя уже все чистое висит. Только выходи и играй в хоккей.
– Люди отличаются?
– В городе у меня сразу появилось много знакомых. После первых тренировок и выставочных игр меня начали узнавать. Для меня это было шоком – откуда люди меня знают?
А они говорили, что следят за мной, просили дать автограф. Сам штат Миннесота очень хоккейный, к тому же, там долго не было команды.
– Трудно было адаптироваться в США?
– В хоккейных фразах я сразу начал разбираться, а в бытовой жизни сначала были проблемы.
Особенно с банковскими делами: в России не было карточек, а в США надо было открывать счет, выписывать чеки. Мое первое знакомство было в банке.
Девушка, которая помогала мне, сказала, что у нее муж русский, и он знает, что я переехал в США.
Позвала меня на обед, а в итоге мы долго дружили с ними. Даже когда я уезжал, все купленные вещи оставил им.
– Что удивило в США, когда вы туда приехали?
– Особенного удивления не было. Для меня было шоком, что все люди там здоровались и спрашивали, как дела.
Сначала думал, что всем реально интересно, как у меня дела. Потом понял, что это просто приветствие и никому нет дела.
– Вас там что-то разочаровало?
– Наверное, ничего. Когда я уезжал туда, здесь была вообще другая страна. Это сейчас мы выросли и сделали большой шаг.
Те же Макдоналдс, Старбакс и другие сетевые кафе в США для меня были в новинку. Даже автосалоны, куда можно прийти и выбрать любую машину, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
— «Как поживаешь или как дела».
— А им что, интересно, как у меня дела?
— Не-а, неинтересно.
— А чего тогда спрашивают?
— Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег.