Сушинский о 90-х в Петербурге: «Похоже на «Слово пацана». Жизнь ничего не стоила, за 10 копеек могли убить»

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Максим Сушинский сравнил жизнь в Петербурге 90-х с сериалом «Слово пацана».

– Что такое 90-е в Петербурге?
 
- Если смотрели сериал «Слово пацана», то было похоже. Дрались двор на двор, были разные группировки. Я никогда не входил туда.

Как-то получил, выходя с тренировки. Занятия заканчивались поздно, а около вокзала стояла группировка. Мне надо было выходить из метро и пересаживаться на троллейбус, у меня просили деньги. В первый раз я до конца защищался. Они поняли, что с меня нечего взять. Зато в следующий раз пожали руку, поняв, что меня не надо трогать.

– Страшное время.

– У людей это было ежедневно. Конечно, я боялся, потому что раньше за десять копеек могли убить. Жизнь ничего не стоила, – сказал чемпион мира и воспитанник СКА.

Сушинский выступал за петербургский клуб с 1990 по 1996 год, а затем с 2006 по 2011 год.

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35 комментариев
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Живу в Санкт-Петербурге с 1989 года. Время, конечно, не самое лучшее для страны. Но чтобы убить за 10 копеек, такого не припомню. И группировки были скорее другого плана, ближе к ОПГ, чем к обычным гопникам.
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Можно подумать, что сейчас жизнь подорожала
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Сейчас оценивается от 3х до 7ми миллионов, инфляция по ходу.
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"Жизнь ничего не стоила, за 10 копеек могли убить..."

Забавный какой Сушинский..Можно подумать ныне жизнь подорожала. Прямо-таки на глазах стала бесценной.
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Ну все понесло. Уже и за 10 копеек могли убить. Скоро откроет кто-то страшную тайну, как увидел что пацана убили за то что переходил на зеленый, а это не по-пацански.
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"Бандитский Петербург" потом внешне остепенился, легализовался и заполнил многие высокие кабинеты. Но подходы к делам остались прежние.
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Ответ Melnikov1968
Живу в Санкт-Петербурге с 1989 года. Время, конечно, не самое лучшее для страны. Но чтобы убить за 10 копеек, такого не припомню. И группировки были скорее другого плана, ближе к ОПГ, чем к обычным гопникам.
В 90е бабло делили, уже не до гопничества было...
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Подводит сухого память. В 90е вплоть до деноминации тысячи рублей ничего не стоили. С десятью копейками можно было попасть, только оказавшись не в то время не в то месте
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Просто описался от смеха
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Ответ zuevk
У меня во дворе парень погиб за 2 копейки, отказался отдать и после прямого неудачно упал затылком и умер. Жизнь богаче твоих фантазий.
Это же при совке?
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Ответ Melnikov1968
О том и речь. Что там взять с Сушинского? Смешно читать.
Люлей в не своём дворе можно было отхватить как здрассте) другое дело, что такого, как в условной Казани 80х не было
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Ответ Melnikov1968
Живу в Санкт-Петербурге с 1989 года. Время, конечно, не самое лучшее для страны. Но чтобы убить за 10 копеек, такого не припомню. И группировки были скорее другого плана, ближе к ОПГ, чем к обычным гопникам.
Я не думаю, что он буквально расценки назвал. А вообще откиснуть можно было за косой взгляд или неправильный ответ на вопрос) Я мелкий был, но прекрасно помню, как 16-летний пацан с нашего двора в купчино сходил за хлебом в один конец, веселого было мало
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Что вы придрались-то к этим "10 копейкам"? Понятно же, что это фигурально сказано...
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Ответ Добрый_Ээх
Можно подумать, что сейчас жизнь подорожала
Просто деноминацию сделали.
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Ответ Onion
В 90е бабло делили, уже не до гопничества было...
И да, и нет. Масштабных "дележей асфальта" в 1990-е в подростковой среде уже не было, но "постановки на счетчик", "пацанские понятия" и прочее ауе - сколько угодно. Но да, взрослым бандитам было уже не подростков, это верно
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Ответ Алексей Курпас
Все вокруг не оказывали никакого сопротивления бандитам, отдавая свои кровные и только Безумный Макс боролся до конца и заслужил почет и уважение!
Ты где это вычитал?
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Ответ zuevk
У меня во дворе парень погиб за 2 копейки, отказался отдать и после прямого неудачно упал затылком и умер. Жизнь богаче твоих фантазий.
Да хватит страсти рассказывать. Мои 90-е прошли в Донбассе во дворе. От наркоты загибались, алкашка, тороговцев бандюки убивали, но ненадо сказок про гору убитых за 2 копейки пацанов.
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Ответ Берни Парент
"Жизнь ничего не стоила, за 10 копеек могли убить..." Забавный какой Сушинский..Можно подумать ныне жизнь подорожала. Прямо-таки на глазах стала бесценной.
Пачка пельменей всеж- таки побольше двух копеек))
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Ответ Cruel Snake
А есть и такие кто говорит о романтике тех лет. Лихие 90-е это грязь
Романтика у тех, кто карманы баблом грязным набивал, пока другие последнее продавали.
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Ответ Garikus89
Я не думаю, что он буквально расценки назвал. А вообще откиснуть можно было за косой взгляд или неправильный ответ на вопрос) Я мелкий был, но прекрасно помню, как 16-летний пацан с нашего двора в купчино сходил за хлебом в один конец, веселого было мало
Что-то мне подсказывает, что за косой взгляд в любой стране мира и сейчас можно поиметь неприятности, особенно в малолетней среде))
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Ответ Melnikov1968
Живу в Санкт-Петербурге с 1989 года. Время, конечно, не самое лучшее для страны. Но чтобы убить за 10 копеек, такого не припомню. И группировки были скорее другого плана, ближе к ОПГ, чем к обычным гопникам.
Если вам в 1989 был уже 21 год, вряд ли вас касалось подростковое насилие. Со мной в школе разные истории случались, скажем так, а как в вуз поступил - и как к бабушке сводили, вообще в другом мире оказался. Хотя, конечно, все равно можно было под замес попасть случайно на районе, но такого влияния всей этой среды на жизнь уже не было даже близко. (не про СПб пишу)
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Ответ Добрый_Ээх
Можно подумать, что сейчас жизнь подорожала
У тебя до сих пор трясут мелочь?)))
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Да много где такое было
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Могли убить, но не убили.
Логично.
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