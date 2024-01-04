Сушинский о 90-х в Петербурге: «Похоже на «Слово пацана». Жизнь ничего не стоила, за 10 копеек могли убить»
Максим Сушинский сравнил жизнь в Петербурге 90-х с сериалом «Слово пацана».
– Что такое 90-е в Петербурге?
- Если смотрели сериал «Слово пацана», то было похоже. Дрались двор на двор, были разные группировки. Я никогда не входил туда.
Как-то получил, выходя с тренировки. Занятия заканчивались поздно, а около вокзала стояла группировка. Мне надо было выходить из метро и пересаживаться на троллейбус, у меня просили деньги. В первый раз я до конца защищался. Они поняли, что с меня нечего взять. Зато в следующий раз пожали руку, поняв, что меня не надо трогать.
– Страшное время.
– У людей это было ежедневно. Конечно, я боялся, потому что раньше за десять копеек могли убить. Жизнь ничего не стоила, – сказал чемпион мира и воспитанник СКА.
Сушинский выступал за петербургский клуб с 1990 по 1996 год, а затем с 2006 по 2011 год.
Забавный какой Сушинский..Можно подумать ныне жизнь подорожала. Прямо-таки на глазах стала бесценной.
Логично.