Хартли прилетел в Россию: «Стать частью «Локомотива» – честь для меня. Нам нужно защищать чемпионство, жду болельщиков на арене»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прилетел в Россию.
Канадский специалист возглавил ярославский клуб этим летом. Хартли не тренировал на профессиональном уровне после ухода из «Авангарда» в 2022 году.
«Дорогие болельщики! Для меня честь стать частью клуба, я жду встречи с вами на нашей арене. Помните, нам нужно защищать звание чемпиона», – сказал Боб Хартли.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
