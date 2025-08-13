  • Спортс
12

Хартли прилетел в Россию: «Стать частью «Локомотива» – честь для меня. Нам нужно защищать чемпионство, жду болельщиков на арене»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прилетел в Россию.

Канадский специалист возглавил ярославский клуб этим летом. Хартли не тренировал на профессиональном уровне после ухода из «Авангарда» в 2022 году.

«Дорогие болельщики! Для меня честь стать частью клуба, я жду встречи с вами на нашей арене. Помните, нам нужно защищать звание чемпиона», – сказал Боб Хартли.

Этим летом КХЛ сводит нас с ума

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
