  • Майоров об иностранных тренерах: «Хоккей не будет уподобляться футболу, надеюсь. Если «Спартак» – народная команда, почему ее должен возглавлять легионер?»
8

Майоров об иностранных тренерах: «Хоккей не будет уподобляться футболу, надеюсь. Если «Спартак» – народная команда, почему ее должен возглавлять легионер?»

Борис Майоров прокомментировал наличие иностранных тренеров в РПЛ и КХЛ.

– Надеюсь, что хоккей не будет уподобляться российскому футболу, где чуть ли не в половине из 16 команд Премьер-лиги работают иностранцы.

Это не совсем правильно, у нас есть достаточно хороших российских тренеров. Рахимов несколько лет был не у дел, а сейчас построил хорошую команду в Казани. Да, оступаются, но есть свой почерк.

Не понимаю и этой чехарды иностранцев в «Спартаке». Если мы говорим, что это народная команда, то почему ее должен возглавлять легионер?

– Кто мог бы возглавить «Спартак»?

– Я об этом даже не думал, но не сомневаюсь, что подходящие кандидатуры есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров.

Ольга Смородская: «Все выбранные «Спартаком» иностранцы абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру. Станкович – какое-то несчастье, а не тренер»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
