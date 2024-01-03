«Миннесота» поместила Капризова в список травмированных
«Миннесота» поместила Кирилла Капризова в список травмированных.
Российский форвард введен в список травмированных из-за повреждения верхней части тела.
Ранее сообщалось, что хоккеист пропустит одну-две недели.
Форвард «Миннесоты» получил повреждение в матче против «Виннипега» (2:4). В третьем периоде в единоборстве у борта защитник Бренден Диллон нанес Капризову два удара клюшкой в поясницу. В результате Капризов не доиграл матч.
На счету Капризова 34 (13+21) очка в 34 матчах текущего регулярного сезона НХЛ.