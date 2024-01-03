«Миннесота» поместила Капризова в список травмированных

Теги травмы Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

«Миннесота» поместила Кирилла Капризова в список травмированных.

Российский форвард введен в список травмированных из-за повреждения верхней части тела.

Ранее сообщалось, что хоккеист пропустит одну-две недели.

Форвард «Миннесоты» получил повреждение в матче против «Виннипега» (2:4). В третьем периоде в единоборстве у борта защитник Бренден Диллон нанес Капризову два удара клюшкой в поясницу. В результате Капризов не доиграл матч.

На счету Капризова 34 (13+21) очка в 34 матчах текущего регулярного сезона НХЛ.

1 комментарий
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Они хоть ответили за него в следующем матче? Были же спаренные матчи. У Виннипега дома(где нанесли травму), а потом у Миннесоты.
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