Капризов не доиграл матч с «Виннипегом» из-за травмы – Диллон нанес ему два удара клюшкой в поясницу. Форвард «Миннесоты» продлил результативную серию до 6 матчей

Теги травмы Миннесота НХЛ Виннипег Бренден Диллон Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов получил повреждение в матче против «Виннипега».

«Миннесота» проиграла со счетом 2:4 в игре регулярного чемпионата НХЛ.

В начале третьего периода нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Мэттью Болди.

Российский форвард продлил результативную серию до шести матчей. Капризов набрал 34 (13+21) баллов в 34 матчах чемпионата.

Также в третьем периоде нападающий получил травму, из-за которой не доиграл встречу. В одном из эпизодов в единоборстве у борта защитник Бренден Диллон нанес Капризову два удара клюшкой в поясницу.

В матче Капризов провел на льду 15 минут и 30 секунд (4:28 – в большинстве).

1 комментарий
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Не хорошо в спину бить. обошёлся бы без травм. Хотя вот Айкелу травма спины помогла сменить клуб и выиграть чашку. Не знаешь как оно лучше или хуже по итогу выйдет.
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