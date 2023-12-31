Капризов не доиграл матч с «Виннипегом» из-за травмы – Диллон нанес ему два удара клюшкой в поясницу. Форвард «Миннесоты» продлил результативную серию до 6 матчей
Кирилл Капризов получил повреждение в матче против «Виннипега».
«Миннесота» проиграла со счетом 2:4 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
В начале третьего периода нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Мэттью Болди.
Российский форвард продлил результативную серию до шести матчей. Капризов набрал 34 (13+21) баллов в 34 матчах чемпионата.
Также в третьем периоде нападающий получил травму, из-за которой не доиграл встречу. В одном из эпизодов в единоборстве у борта защитник Бренден Диллон нанес Капризову два удара клюшкой в поясницу.
В матче Капризов провел на льду 15 минут и 30 секунд (4:28 – в большинстве).