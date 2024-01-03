Макдэвид с 1+4 и 900-м очком, Маккиннон с 1+2 и вратарь «Торонто» Джонс с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон и Мартин Джонс – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » , сыгравший на ноль против «Лос-Анджелеса» (3:0). Он отразил 31 бросок по своим воротам.

Вторая звезда – форвард « » с 3 (1+2) очками в матче с «Айлендерс» (5:4 ОТ). Он продлил серию домашних игр с очками со старта сезона до 20.

Первая звезда – капитан « » Коннор Макдэвид с 5 (1+4) баллами в матче с «Филадельфией» (5:2). Он достиг отметки 900 очков в лиге за 602 игры.