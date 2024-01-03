Макдэвид с 1+4 и 900-м очком, Маккиннон с 1+2 и вратарь «Торонто» Джонс с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Торонто Колорадо Эдмонтон НХЛ Мартин Джонс Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон и Мартин Джонс – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Торонто» Мартин Джонс, сыгравший на ноль против «Лос-Анджелеса» (3:0). Он отразил 31 бросок по своим воротам. 

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 3 (1+2) очками в матче с «Айлендерс» (5:4 ОТ). Он продлил серию домашних игр с очками со старта сезона до 20.

Первая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 5 (1+4) баллами в матче с «Филадельфией» (5:2). Он достиг отметки 900 очков в лиге за 602 игры.  

6 комментариев
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А что в Торонто можно на ноль стоять?)
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Ови первая звезда в своем матче.
Уже завтра может продолжить, вдруг может стать звездой первой новогодней недели!?
К нашему Рождеству!
Всех с Новым годом!
Болеем за Ови!
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Мак снова на полную катушку попёр к титулу лучшего. Это радует.
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Ответ За Валенсию с 1999
достали эти маки, хочу чтобы Никитос и Панара стали лучшими бомбардирами сезона НХЛ
А что делать 🤣🤣🤣
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