Макдэвид набрал 900-е очко в НХЛ в 602-м матче. Быстрее в истории лиги были лишь Гретцки, Лемье, Босси и Штястны

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Майк Босси Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 900-е очко в НХЛ в 602-м матче – 5-й результат в истории.

Капитан «Эдмонтона» набрал 5 (1+4) баллов в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2). 

В активе 26-летнего канадца стало 53 (14+39) очка в 33 играх в текущем сезоне и 903 (317+586) балла в 602 матчах за карьеру в рамках регулярок. 

Быстрее отметки 900 очков в лиге достигли только 4 игрока – Уэйн Гретцки (за 385 матчей), Марио Лемье (463), Майк Босси (582) и Петер Штястны (599). Макдэвид обошел Яри Курри (632) и Бобби Орра (638). 

12 комментариев
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Среднее количество очков за игру (min. 600 сыгранных матчей):

1. Гретцки - 1.92
2. Лемье - 1.88
3. Босси, Макдэвид - 1.50

8. Кросби - 1.26
16-17. Айзерман, КУЧЕРОВ - 1.16
18. МАЛКИН - 1.15
19-20. Линдрос, ПАНАРИН - 1.14
24-27. ...БУРЕ, Ягр - 1.11
31-32. ОВЕЧКИН, Коффи - 1.09
+5
-1
+4
Если без травм так и влезет статистически везде в топ3-топ5✌️🤭😝
+4
-1
+3
99ый как обычно резко выделяется....
+3
-1
+2
Мак конечно крут,но то что вратарь Эдмонтона 35 бросков отбил,это конечно событие.
+2
0
+2
Ответ Alex-Ibra
МакДи летом по клубам не трется, так что вполне может выбить 950-1000 шайб за карьеру. А ведь еще есть Драйзайтль, Пастрняк - которые укладывают по 60 за сезон
Ну какие 950-1000....Скажете тоже....После 30ка скорость начнет уходить, а вы ожидаете все эти сезоны, скажем 10, по 50...ну несерьезно
+6
-5
+1
Макди разыгрался после сложного начала сезона
+1
-1
0
Такими темпами Макдэвид снова всех обгонит в гонке бомбардиров.До Кучерова 19 очков осталось.
0
0
0
Ответ Splin
Если без травм так и влезет статистически везде в топ3-топ5✌️🤭😝
Может и в топ 2
0
0
0
Ответ Сергей Фетисов
Такими темпами Макдэвид снова всех обгонит в гонке бомбардиров.До Кучерова 19 очков осталось.
10 очков
0
0
0
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