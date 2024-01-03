Макдэвид набрал 900-е очко в НХЛ в 602-м матче. Быстрее в истории лиги были лишь Гретцки, Лемье, Босси и Штястны
Коннор Макдэвид набрал 900-е очко в НХЛ в 602-м матче – 5-й результат в истории.
Капитан «Эдмонтона» набрал 5 (1+4) баллов в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).
В активе 26-летнего канадца стало 53 (14+39) очка в 33 играх в текущем сезоне и 903 (317+586) балла в 602 матчах за карьеру в рамках регулярок.
Быстрее отметки 900 очков в лиге достигли только 4 игрока – Уэйн Гретцки (за 385 матчей), Марио Лемье (463), Майк Босси (582) и Петер Штястны (599). Макдэвид обошел Яри Курри (632) и Бобби Орра (638).
1. Гретцки - 1.92
2. Лемье - 1.88
3. Босси, Макдэвид - 1.50
8. Кросби - 1.26
16-17. Айзерман, КУЧЕРОВ - 1.16
18. МАЛКИН - 1.15
19-20. Линдрос, ПАНАРИН - 1.14
24-27. ...БУРЕ, Ягр - 1.11
31-32. ОВЕЧКИН, Коффи - 1.09