Макдэвид набрал 900-е очко в НХЛ в 602-м матче. Быстрее в истории лиги были лишь Гретцки, Лемье, Босси и Штястны

Коннор Макдэвид набрал 900-е очко в НХЛ в 602-м матче – 5-й результат в истории.

Капитан « » набрал 5 (1+4) баллов в игре регулярного чемпионата с «Филадельфией» (5:2).

В активе 26-летнего канадца стало 53 (14+39) очка в 33 играх в текущем сезоне и 903 (317+586) балла в 602 матчах за карьеру в рамках регулярок.

Быстрее отметки 900 очков в лиге достигли только 4 игрока – (за 385 матчей), (463), (582) и Петер Штястны (599). Макдэвид обошел Яри Курри (632) и Бобби Орра (638).