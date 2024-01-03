Макдэвид набрал 1+4 с «Флайерс» и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У него 53 очка в 33 играх
Коннор Макдэвид набрал 1+4 с «Флайерс» и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров.
Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).
В активе 26-летнего канадца стало 53 (14+39) очка в 33 играх. Он вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ, где уступает лишь Никите Кучерову из «Тампы» (63 в 38) и Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (61 в 38).
Макдэвид провел 10-й матч с 5+ очками за карьеру. Он лидирует по этому показателю среди действующих игроков НХЛ.
Кроме того, Коннор сегодня достиг отметки 900 очков в лиге. На его счету 903 (317+586) балла в 602 играх в рамках регулярок.
1) Гретцки - 1,921 ( 2857 очков - 1487 матчей )
2) Лемье - 1, 883 ( 1723 очка - 915 матча )
3) МАКДЭВИД - 1, 500 ( 903 очка - 602 матча )
В гостевом матче против Тампы (19 ноября) Макдэвид наконец полностью восстановился от травмы и буквально летал, как обычно.