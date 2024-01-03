Макдэвид набрал 1+4 с «Флайерс» и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У него 53 очка в 33 играх

Теги Филадельфия Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 1+4 с «Флайерс» и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров.

Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2). 

В активе 26-летнего канадца стало 53 (14+39) очка в 33 играх. Он вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ, где уступает лишь Никите Кучерову из «Тампы» (63 в 38) и Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (61 в 38). 

Макдэвид провел 10-й матч с 5+ очками за карьеру. Он лидирует по этому показателю среди действующих игроков НХЛ. 

Кроме того, Коннор сегодня достиг отметки 900 очков в лиге. На его счету 903 (317+586) балла в 602 играх в рамках регулярок. 

14 комментариев
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Очки в среднем за игру в НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 1,921 ( 2857 очков - 1487 матчей )
2) Лемье - 1, 883 ( 1723 очка - 915 матча )
3) МАКДЭВИД - 1, 500 ( 903 очка - 602 матча )
+20
-4
+16
«Вы оцените красоту игры»!
+11
-1
+10
Зверь дышит в спину, если не Кучеров, то пусть уж лучше Маккиннон заберает Росс, но походу Макдэвид своего не отдаст
+14
-6
+8
В этом парне еще живет пацан, который просто любит играть
+8
-1
+7
Я так понял, это он специально на старте забуксовал, чтобы интригу в регулярке создать.
+7
-1
+6
мужчина! еще четыре игры в запасе есть, чтобы никитку уделать.
+16
-11
+5
Ответ LOsP06GH
Я так понял, это он специально на старте забуксовал, чтобы интригу в регулярке создать.
Не специально. Тренерский штаб форсировал восстановление после травмы и по сути Макдэвид 8 матчей (с Калгари 30 октября по 16 ноября против Сиэтла) играл с дискомфортом в спине. Это было заметно по движению, работой корпуса и рук. В матче против Сан-Хосе он даже в ПП не мог войти в зону соперника.

В гостевом матче против Тампы (19 ноября) Макдэвид наконец полностью восстановился от травмы и буквально летал, как обычно.
+7
-2
+5
Ну все ясно 🤣✌️🤭
+5
-1
+4
Ответ Igor Nikolaevich
Вторая строка под реальной угрозой...
Ты хочешь сказать, что Макдэвид за 313 матчей сожет набрать больше 983 очков? Только тогда он на какое то время опередит Лемье по среднему количеству набранных очков за одну игру.
+4
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+3
Какой пас! Конфетка.
+3
-1
+2
Кучеров и Маккиннон, на самом деле за второё место борьбу ведут.
+3
-2
+1
Ответ ogent
Ты хочешь сказать, что Макдэвид за 313 матчей сожет набрать больше 983 очков? Только тогда он на какое то время опередит Лемье по среднему количеству набранных очков за одну игру.
ТЫ ЧЕ СКЛАДЫВАЕШЬ ОЧКИ КОННОРА СО СРЕДНИМ ЗА ИГРУ У ЛЕМЬЕ? ЛАДНО
+1
0
+1
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