Макдэвид набрал 1+4 с «Флайерс» и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У него 53 очка в 33 играх

Коннор Макдэвид набрал 1+4 с «Флайерс» и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров.

Капитан « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).

В активе 26-летнего канадца стало 53 (14+39) очка в 33 играх. Он вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров , где уступает лишь Никите Кучерову из «Тампы» (63 в 38) и Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (61 в 38).

провел 10-й матч с 5+ очками за карьеру. Он лидирует по этому показателю среди действующих игроков НХЛ.

Кроме того, Коннор сегодня достиг отметки 900 очков в лиге. На его счету 903 (317+586) балла в 602 играх в рамках регулярок.